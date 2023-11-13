Высокотехнологичные проекты Группы НЛМК отмечены наградами Металл-Экспо 2023

Группа НЛМК награждена медалями 29-ой Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» за проект разработки технологии производства проката для гибких насосно-компрессорных труб и сервис цифровой видеоаналитики эмиссии контролируемых веществ.

Команда центра исследований и разработок (R&D) Группы НЛМК получила золотую медаль за технологию производства рулонного проката марки А606. Сталь этой марки обладает одновременно высокой прочностью и пластичностью, а также повышенной коррозионной стойкостью. Такой металл востребован в производстве длинномерных электросварных гибких насосно-компрессорных труб, которые применяются в нефтегазодобывающей отрасли — при бурении и закачивании скважин, их обслуживании, очистке насосно-компрессорных труб и других процессах.







Цифровой сервис «Видеоаналитика эмиссии контролируемых веществ» отмечен серебряной медалью выставки. Он основан на алгоритмах машинного обучения и при помощи 70 видеокамер, установленных на Новолипецком комбинате и в Липецке, ведет онлайн-мониторинг эмиссии в атмосферу. Сервис позволяет автоматически в режиме реального времени определять отклонения в эмиссии конкретных источников, подавать сигналы о таких отклонениях производственным цехам и экологам предприятия. Решение сокращает время корректировки отклонений.







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