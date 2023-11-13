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9 минут назад

Прокуратура Саратова организовала проверку после отравления детей парами хлора в бассейне

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#отравление #дети

В Саратове правоохранители проводят проверку после инцидента в бассейне на уроке физкультуры.

Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку в связи с происшествием с несовершеннолетними в бассейне, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Предварительно установлено, что 13 ноября во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО "Лицей-интернат 64", почувствовали недомогание, - сообщает прокуратура.

Уточняется, что они доставлены в медицинское учреждение с подозрением на отравление парами хлора.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, с отравлением легкой степени обратились пять девочек. В ведомстве добавили, что две ученицы отказались от госпитализации, трех доставили в стационар одного из лечебных учреждений города для уточнения диагноза. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

"Вся медицинская помощь в случае необходимости будет оказана в полном объеме", - заверили в министерстве.

По факту выявленных нарушений прокуратура района в СГУ им. Н.Г. Чернышевского внесла представление, которое находится на рассмотрении.
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#отравление #дети

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