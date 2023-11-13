В России
45 минут назад
Морские перевозки в РФ резко подешевели
Цены на мировой фрахт снижаются, вслед за ними падает и стоимость на морские перевозки в Россию.
Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров на российских направлениях падают вслед за мировыми, - пишет "Ъ".
Основной причиной этого стал не только низкий спрос вкупе с ростом емкостей, как на мировом рынке, но и насыщение рынка российскими, азиатскими и ближневосточными судоходными компаниями, которые заняли место мировых лидеров. Кроме того, конкуренция между различными портами также оказала влияние на снижение ставок.
Ставки на перевозку контейнеров на мировом рынке снизились более чем на 60% с лета и продолжают падать, особенно на азиатских маршрутах. Например, ставки на доставку грузов из Китая в порты Северной Европы находятся на минимальном уровне. По словам руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в РФ Дмитрия Суховерши, стоимость перевозки 20-футового контейнера до Гамбурга или Роттердама составляет менее 500 долларов, а 40-футового — менее 900.
Также Суховерша раскрыл данные аналитики партнерских компаний, согласно которым ставки на импорт из Китая до портов Санкт-Петербурга снизились на 185 долларов за 40-футовый контейнер, а до Дальнего Востока — на 40 долларов за такой же контейнер.
По сведениям издания, цены на перевозки останутся низкими и в 2024 году.
Участники рынка отмечают слабо выраженную сезонность ставок в этом году в преддверии новогоднего периода.
Накануне предпраздничного высокого сезона контейнерные линии предприняли попытку провести общее увеличение ставок (GRI), однако это не сильно сократило отставание от прошлых годов.
Основной причиной этого стал не только низкий спрос вкупе с ростом емкостей, как на мировом рынке, но и насыщение рынка российскими, азиатскими и ближневосточными судоходными компаниями, которые заняли место мировых лидеров. Кроме того, конкуренция между различными портами также оказала влияние на снижение ставок.
Ставки на перевозку контейнеров на мировом рынке снизились более чем на 60% с лета и продолжают падать, особенно на азиатских маршрутах. Например, ставки на доставку грузов из Китая в порты Северной Европы находятся на минимальном уровне. По словам руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в РФ Дмитрия Суховерши, стоимость перевозки 20-футового контейнера до Гамбурга или Роттердама составляет менее 500 долларов, а 40-футового — менее 900.
Также Суховерша раскрыл данные аналитики партнерских компаний, согласно которым ставки на импорт из Китая до портов Санкт-Петербурга снизились на 185 долларов за 40-футовый контейнер, а до Дальнего Востока — на 40 долларов за такой же контейнер.
По сведениям издания, цены на перевозки останутся низкими и в 2024 году.
Участники рынка отмечают слабо выраженную сезонность ставок в этом году в преддверии новогоднего периода.
Накануне предпраздничного высокого сезона контейнерные линии предприняли попытку провести общее увеличение ставок (GRI), однако это не сильно сократило отставание от прошлых годов.