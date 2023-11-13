В России

47 минут назад

В РФ началась подготовка к производству первых легких тактических истребителей Checkmate

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#истребители #Checkmate

Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

В России началась подготовка к производству первых легких тактических истребителей Checkmate, - сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, - сообщил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года", - заявил он, отвечая на вопрос о сроках создания опытного образца истребителя Checkmate.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) "Ростеха". Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", - передает ТАСС.

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.
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#истребители #Checkmate

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