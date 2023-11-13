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В Минтрансе скорректировали график введения биометрии на транспорте
В первую очередь проект по использованию биометрии будет реализован в метро.
Минтранс намерен в следующем году установить на четыре объекта транспортной инфраструктуры системы для идентификации пассажиров с помощью биометрии, - сообщается в одобренной правительством стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
Изначально планировалось, что к концу текущего года проход по биометрии запустят в 6% российских аэропортов (как минимум в 12).
По данным Росавиации, по состоянию на 1 января 2023 года в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации включено 225 аэродромов, из них 92 образуют национальную опорную аэродромную сеть. Функционирующих аэропортов на февраль было более 180.
Согласно обновленной стратегии, в 2025 году уже 15 объектов инфраструктуры должны использовать биометрию для допуска, в 2026 году — 70, к 2030 году таких объектов должно быть 700. Однако только в следующем году Минтранс намерен утвердить методику расчета показателей проекта, выбрать объекты для участия в нем.
Уточняется, что ряд показателей по цифровой трансформации скорректировали. Утверждается, что "переориентация приоритетов цифровой трансформации отрасли связана с новыми вызовами", стоящими перед транспортным комплексом. Также изменение сроков связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для реализации проекта, - отметили в пресс-службе Минтранса. Там уточнили, что внедрять биометрию могут не только в аэропортах, но другие потенциальные объекты не назвали, - передает РБК.
В Минцифры подчеркнули, что в первую очередь проект по использованию биометрии будет реализован в метро. В будущем сервис планируется ввести на других видах транспорта.
ОАО РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов. Поставщики систем распознавания лиц отмечают, что для реализации проекта ОАО РЖД потребуется парк планшетов, - пишет "Ъ".
Изначально планировалось, что к концу текущего года проход по биометрии запустят в 6% российских аэропортов (как минимум в 12).
По данным Росавиации, по состоянию на 1 января 2023 года в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации включено 225 аэродромов, из них 92 образуют национальную опорную аэродромную сеть. Функционирующих аэропортов на февраль было более 180.
Согласно обновленной стратегии, в 2025 году уже 15 объектов инфраструктуры должны использовать биометрию для допуска, в 2026 году — 70, к 2030 году таких объектов должно быть 700. Однако только в следующем году Минтранс намерен утвердить методику расчета показателей проекта, выбрать объекты для участия в нем.
Уточняется, что ряд показателей по цифровой трансформации скорректировали. Утверждается, что "переориентация приоритетов цифровой трансформации отрасли связана с новыми вызовами", стоящими перед транспортным комплексом. Также изменение сроков связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для реализации проекта, - отметили в пресс-службе Минтранса. Там уточнили, что внедрять биометрию могут не только в аэропортах, но другие потенциальные объекты не назвали, - передает РБК.
В Минцифры подчеркнули, что в первую очередь проект по использованию биометрии будет реализован в метро. В будущем сервис планируется ввести на других видах транспорта.
ОАО РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов. Поставщики систем распознавания лиц отмечают, что для реализации проекта ОАО РЖД потребуется парк планшетов, - пишет "Ъ".