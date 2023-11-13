Один человек спасен и пятеро эвакуированы из-за подгорания пищи в доме на улице Гагарина

На вызовы из-за подгоревшей пищи пожарные выезжали четыре раза.



Вечером 12 ноября в одной из квартир дома № 55/2 по улице Гагарина в Липецке подгорела пища. Задымление было настолько сильным, что из квартиры пожарные спасли одного человека. Еще пятерых эвакуировали. Подобные происшествия, но без серьезных последствий, в областном центре произошли вчера еще трижды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Также пожарные вечером 11 ноября тушили на улице Юношеской мусор в гараже. 12 ноября они выезжали тушить горящую на улице Московской «Ниву». Пламя сбили до их приезда очевидцы возгорания, но огонь успел повредить узлы и агрегаты подкапотного пространства. В липецком СНТ «Речное» сгорел садовый домик. В селе Никольское Усманского района горела сторожка.

