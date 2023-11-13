Рубились, как кошки с девятью жизнями: «Липецк» выдал невероятный матч на Сахалине

Игра у нашей команды начинает появляться, добавить бы ещё хладнокровия в решающие моменты.

Липецкие волейболистки были близки к тому, чтобы добыть вторую победу в самом далёком и тяжёлом выездном туре сезона – в Южно-Сахалинске. Подвели липчанок концовки партий, в которых наши, увы, ошибались больше, чем соперницы из «Сахалина», которые и выиграли – 3:1.

Рубились обе команды так, что три из четырёх партий завершались с минимальным перевесом, а две – вообще на «тянучках».

Показательна первая партия. Липчанки выходили вперёд – 6:3, 15:12, но позволяли хозяйкам трафлекса нас настигать. При счёте 20:17 в нашу пользу Марие Ясницкой удалась мощная атака, после которой преимущество «Липецка» выросло уже до 4-х очков – 21:17 и по идее должно было обеспечить победную концовку. Но не тут то было. У липецких девчат задрожали руки – одна из волейболисток тут же не справилась с подачей, отправив мяч в сетку и, по сути, подарив хозяйкам очко. С такими перепадами в игре счёт очень скоро стал равным – 22:22, а затем и 26:26. Первыми взяли себя в руки местные волейболистки, которые забили два победных мяча, причем решающий при помощи подачи навылет – 28:26.



Пробивать блок островитянок удавалось не всегда



Во втором сете наши вновь вели – 15:11, 22:18, но затем липчанки проиграли пять (!) розыгрышей подряд и счёт стал равным – 22:22, затем – 23:23. Но здесь «Липецк» своего не отдал: Евгения Важнова завершила быструю атаку, а следом Дарья Давыдова на блоке зачехлила удар соперниц – 25:23.

Концовка не давалась и в третьем отрезке. Опять наши были впереди – 11:7, 18:14, но на финишной прямой нас опять настигли – 20:20, а после удара Ясницой «в молоко» островитянки вышли вперёд – 21:20. Пошла жара, команды доиграли до 23:23, далее липчанки дрались, как кошки, у которых девять жизней: «Сахалин» не использовал пять (!) сет-болов (возможностей выиграть партию в следующем розыгрыше, прим.), но с шестой попытки нас всё-таки дожал – 29:27.

«Липецк» цеплялся и в четвертой партии, вел 3:1, 9:7, но на финиш команды вышли уже с преимуществом хозяек – 20:17, которые в отличие от нашей команды его не растеряли – 25:21 и 3:1 в матче.



Хозяйки радуются победе



- Немножко не дожали, не дотерпели – не хватило девочек. Всё-таки тяжелый и далёкий выездной тур. Будем работать. Мы получаем бесценный опыт, растём и, как видите по сегодняшней игре – прибавляем. Победы ещё придут.

И всё-таки выезд на Сахалин не прошёл для нашей команды безуспешно. В субботу липчанки обыграли «Муром» - 3:2 после проигранных двух партий.

В таблице мы по-прежнему с 4-мя победами 10-е, ниже МВА (Москва) – 3 победы и «Тюмень»- 1 выигрыш. Следующий тур наконец-то пройдёт в Липецке с 29 ноября по 3 декабря. Сыграть предстоит с «Корабелкой» (Санкт-Петербург) и принципиальными подругами-соперницами из «Северянки» (Череповец).



ВК "Липецк" - через трудные матчи растёт и закаляется молодая команда.

