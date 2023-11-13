Новый вратарь помог «Липецку» вырвать победу в Твери

Решающую шайбу наши забросили на последних секундах встречи.

Липецкие хоккеисты на выезде сумели забросить на одну шайбу больше, чем аутсайдеры «Тверичи-СШОР», и победили – 2:1.

В этой игре за нашу команду сыграл новый голкипер Матвей Спичёв. Основного вратаря Максима Пузякова не было даже в запасе, Егор Файбышев провалил игру в Рязани, поэтому пост «номер один» доверили 18-летнему дебютанту (30.01.2005, рост 178 см, вес 67 кг). Матвей – воспитанник хоккея подмосковного Дмитрова, выступал за разные команды в юниорском первенстве Москвы, сегодня состоялся его дебют в НМХЛ.

В первом периоде голов зрители не увидели, несмотря на то, что команды по два раза успели поиграть в большинстве.

Счёт открыли липчане на 24-й минуте, с третьей попытки реализовав численное преимущество: Василий Балмашнов передачей по диагонали через всю зону вскрыл оборону хозяев, а Арсения Лащёнов чётко бросил из правого круга вбрасывания – 1:0.

Концовка матча получилась «валидольной». За 5 с половиной минут до конца третьего периода форвард хозяев Алексей Пятаков выскочил один на один со Спичёвым, но тот спас свою команду от верного гола. Вообще, юный вратарь произвел неплохое впечатление, сумев отразить в этой игре 23 броска.

Единственный раз он оказался бессилен за 3 минуты и 17 секунд до сирены, когда форварду хозяев Никите Богомолову после паса из-за ворот удался броско с неудобной руки аккурат в дальнюю «девятку» - 1:1.

Липчане не очень хотели переводить игру в овертайм, победный гол нашим парням удалось забить за 33 секунды (!) до финальной сирены. Защитник Заур Кубранов бросил от синей линии, а вратарь тверичей Денис Ксенофонтов сплоховал. Бросок он отразил, но затем потерял шайбу из виду и в итоге Евгений Захаров придал ей нужное направление – 2:1.

«Липецк» вернул себе 5-ю строчку – 19 игр, 20 очков, потеснив «Рязань-ВДВ», которая, впрочем, сегодня не играла. «Тверичи-СШОР» плотно внизу – 15 игр, 2 очка.

Завтра состоится повторная встреча.