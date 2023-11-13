Сегодня в Липецке: Дед Мороз ждёт письма, в зоопарк привезли конфликтную козу, липчане копят денежки

Рассказываем, как провести понедельник, чтобы он не оказался тяжёлым днём.

Дожди

На улице сегодня без особенных изменений: температура 6-8 градусов, днём небольшие дожди.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ не будет холодной воды в доме на улице Октябрьской, 61.

А еще с 10 утра с комфортом расстанется чуть ли не весь район Тракторного завода. Отключат воду на улицах 3 сентября, 6, 16а; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградской, 2а, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, вл. 17, 35, 35а, 35б, 35г вл.5; Герцена, 15; Жуковского, 9а, 11б, 13а, 15а; Ильича, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 31, 31а, 36а, 38а, 46а, 48; Коммунистической, 20, 20а, 22а, 24, 24 вл.1, 27, 29; Ленинградской, 1а, 10, 12, 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4; Никитина, 14, 16; Студенческой, 9; Флёрова, 1, 15; Чехова, 2а, 8, 10, в переулке Театральном 1-м, 1а.







Закрутят вентили и в частном секторе на улицах 3 Сентября, Бехтерева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Докучаева, Зеленой, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лазо, Лобачевского, Матросова, Новоселов, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Профсоюзной, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чехова, в переулках Линейном, Моторном, Парковом, Садовом, Сосновом, Спортивном, Театральном, на проезде Ильича.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 электричество сегодня отключат на улице Буденного и в доме на Речной, 24а.







Пробки

Если вы выехали из дома и не видите пробок на дорогах, то разворачивайтесь и езжайте обратно: сегодня воскресенье. Заторы в первый рабочий день недели начинают докучать с раннего утра. Но Липецк – не Рио-де-Жанейро, у нас нет таких дорог, которые нельзя объехать по альтернативным маршрутам. Нужно лишь немножечко знать город и пользоваться приложениями вроде «Яндекс-пробок», причём изучать дорожную обстановку лучше в последний момент перед выездом, пока она ещё не успела поменяться.

Письма Деду Морозу уже можно писать

До Нового Года ещё много времени, но в детском парке «Сказка» уже открылась Сказочная почта Деда Мороза. Действительно, а чего тянуть? Почтовые ящики уже принимают корреспонденцию у всех входных групп парка. Чтобы написать было проще, в парке разработали специальную форму для послания бородатому Дедуле, скачать которую здесь .







В письме важно правильно указать адрес новогоднего волшебника: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 1А.

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

А чтобы два раза не ходить, можете сразу захватить с собой поделки, если планируете принять участие в традиционном городском конкурсе ёлочных игрушек. Лучшие работы украсят новогоднюю ёлку в парке. Приносить свои работы нужно в административное здание детского парка «Сказка» на улице Ленина, 34.







Авторам самых-самых работ вручат призы в двух номинациях: «Романовская игрушка» - поделка в виде игрушки-романушки, символа 70-летия Липецкой области и «Атрибуты русского промысла» - самовары, сказочные матрёшки, ёлочные шары с использованием русского орнамента.

Пополнение в зоопарке

Культурных событий сегодня в Липецке не много, по понедельникам не работают музеи и выставочные зала. А куда же пойти? Отличный вариант – зоопарк, тем более, что там произошло пополнение.



Один из пернатых новобранцев. Фото /vk.com/openlip48



Как сообщили представители зверинца в социальных сетях, им Московского зоопарка в Липецк привезли самку западносибирского филина, две семьи фазанов вида торгопан-сатир и элито, но главный подарок – четырёхрогая овечка.

Овца с четырьмя рогами – это не продукт современной селекции. Её вывели ещё в средние века суровые северяне на острове Мэн близ Великобритании. Тогда же вид оказался на грани исчезновения потому что гости острова считали, что такое большое количество рогов – это происки дьявола. Из-за этого однажды чуть не началась война.

Оздоровительная гимнастика в парке

Тех, кто хочет жить долго, приглашают в парковую зону «Сокол» на занятия оздоровительной гимнастикой. Подойдёт для людей любых возрастов, в том числе для пенсионеров. Сегодня инструкторы будут ждать желающих в 10:00. В программе зарядка, оздоровление и консультации инструкторов, которые посоветуют упражнения, соответствующие тому или иному возрасту, расскажут, как правильно заниматься гимнастикой, пробежками, скандинавской ходьбой и т. д.







«Квадра» разыграет 500 подарочных сертификатов среди клиентов, идущих в ногу со временем

«Квадра» разыграет призы среди своих клиентов, а точнее – среди тех, кто начнёт оплачивать услуги с помощью электронных квитанций.

Излишне говорить, что бумажные квитки – прошлый век. Они неудобны, могут потеряться и вдобавок вредят экологии: уже и деревьев не напасешься в масштабах страны. Поэтому «Квадра» предлагает липчанам перейти на более удобные электронные формы оповещения. Их преимущества уже оценили более четырех тысяч жителей города! Среди них разыграют призы, причём не один, не два, а целых … 500 (!) подарочных сертификатов в крупный магазин бытовой техники. Итоги розыгрыша «Квадра» подведет до 10 декабря — отличная дата, чтобы заранее купить себе и своим близким подарки к Новому Году.

А что делать остальным потребителям, чтобы принять участие в розыгрыше? Всё просто: до 1 декабря нужно перейти на электронную квитанцию.

Сделать это можно буквально в пару кликов в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Если у вас нет личного кабинета, самое время зарегистрироваться – там всё просто.

Зайдите в «Мои настройки» и в разделе «Отказ от бумажной квитанции» поставьте галочку или нажмите на чекбокс в приложении. И вуаля — вы уже идёте в ногу со временем и имеете отличные шансы на предновогодний приз!

*Акция проводится с 01.09.23 по 01.12.23. Подробности на quadra.ru (6+)

Берегитесь гриппа

Приближается зима, а вместе с ней – эпидемии разной заразы, отмены занятий в школах, карантин и т.д. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает о мерах профилактики гриппа. Они стары, как мир, но это как раз и плюс – годами доказывали свою эффективность.







Липчанам советуют:

- тщательно мыть руки;

- избегать контакта с людьми с признаками заболевания;

- в случае заболевания не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом;

- регулярно проветривать помещения;

- придерживаться здорового образа жизни;

- реже посещать места массового скопления людей.

Липчане пользуются услугами врачей, не отрываясь от станка

Но если всё таки заболели, как лечиться? По данным опроса SuperJob 11% экономически активных липчан уже пользовались новой услугой – онлайн-консультациями врача, причём каждый пятый делал это прямо на рабочем месте.

Сервис телемедицины лучше освоили женщины – 13%, тогда как продвинутые мужчины пока не вышли за рамки в 9 %. Отзывы разные: помогло такое лечение только 54% опрошенных, а 21% негативно оценил последствия онлайн-лечения.







P.S. Хотя почему этот метод называют новым? Липчане ещё в конце 1980-х лечились у А.Чумака по телевизору.

Жители Липецка богатеют

Липчане крепко финансово стоят на ногах. По крайней мере, так читают они сами. Действительно, если не переводить зарплату в доллары («А зачем они нам нужны, мы всё в рублях покупаем!»), то выходит очень даже ничего.







Как выяснил SuperJob, в случае внезапной потери работы наши люди не пропадут. 16% опрошенных заявили, что им хватит сбережений на целый месяц, 20% продержатся один-два месяца, а 10 % - до полугода. 8 % заявили, что отложенных средств им хватил на полгода-год, а дольше года могут ничего не делать и как-то жить 6% липчан.

4 из 10 липчан вовсе не имеют никаких накоплений.

Дорогие липчане! Рабочая неделя началась, причем в отличие от прошлой она будет не короткой, а безумно длинной (зачёркнуто) стандартной пятидневной. Немного отвлекаться от работы должны даже трудоголики, узнавать новости – все современные люди. Поэтому мы лишний раз напоминаем вам, что на GOROD48 любят, ценят и ждут каждого посетителя. Время от времени заходите на сайт и будьте уверенны, что с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова. Заходите почаще, не уходите подольше.

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