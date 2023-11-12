В районе Тракторного – большое отключение холодной воды

Причиной отключения холодной воды 13 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». С неудобствами столкнутся потребители организаций, а также жители многоквартирных домов и частного сектора района Тракторного.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останется Тракторный – дома №№ 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского, № 2а по улице Волгоградской, №№ 20, 20а, 22а, 24, 24 вл.1, 27, 29 по улице Коммунистической, № 1а в переулке Театральном, №№ 9, 11, 12, 14, 15, 18, 31, 31а, 36а, 38а, 46а, 48 по улице Ильича, №№ 1а, 10, 12, 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4 по улице Ленинградской, №№ 6, 16а по улице 3 Сентября, №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, вл. 17, 35, 35а, 35б, 35г вл.5 по улице Волгоградской, № 9 по улице Студенческой, № 1а в 1-м Театральном переулке, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, также в частном секторе улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Чехова, 3 Сентября, переулков, Паркового, Линейного, Моторного, Театрального, Садового, Спортивного, Соснового, проезда Ильича.



Также с 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет еще по одному адресу: по улице Октябрьской, 61.



Подвоз воды будет организован по адресу улица Октябрьская, 61, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.