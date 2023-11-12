В Липецкой области ветрено, дождливо и до +9

В ближайшие трое суток по западу ЦФО с юга на север будет перемещаться активный циклон, при прохождении его фронтов через территорию Липецкой области ожидаются дожди разной интенсивности, в отдельных районах усилится южный ветер до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем небольшие дожди. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек, ночью местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура будет от +2 до +7 градусов, днем она составит от +4 до +9 градусов.



В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем она составит от +6 до +8 градусов.



День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.