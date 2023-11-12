Подрядчик не исполнил контракт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Прокуратура внесла представление в адрес нарушителя

Прокуратурой Долгоруковского района выявлен факт неисполнения подрядчиком контракта, заключенного в рамках исполнения мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на проведение ремонта автодороги регионального значения «Веселая – примыкание к автодороге «Долгоруково - Войсковая Казинка.



- В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес руководителя подрядной организации внесено представление. Его исполнение прокуратурой района поставлено на контроль, сообщили в прокуратуре Липецкой области.



