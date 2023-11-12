Происшествия

сегодня, 09:44

Подрядчик не исполнил контракт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

3 556
#неисполнение контракта
1
Подрядчик не исполнил контракт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Прокуратура внесла представление в адрес нарушителя

Прокуратурой Долгоруковского района выявлен факт неисполнения подрядчиком контракта, заключенного в рамках исполнения мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на проведение ремонта автодороги регионального значения «Веселая – примыкание к автодороге «Долгоруково - Войсковая Казинка.

- В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес руководителя подрядной организации внесено представление. Его исполнение прокуратурой района поставлено на контроль, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

3 556
#неисполнение контракта
1

Комментарии (3)

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житель центра

28 минут назад
Да всё там нормально,асфальт лежит,знаки установлены,для селян и так сойдёт.
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077

43 минуты назад
Зато в поле пешеходный переход не забыли поставить
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Даёшь деприватизацию !

59 минут назад
ОГУП - областное государственное унитарное предприятие.
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