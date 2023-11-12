Работники железнодорожного цеха попались на краже тормозных колодок

Железнодорожники нанесли ущерб своему цеху на сумму 54 тысячи рублей

Сотрудники полиции совместно с охранниками ЧОП задержали 30 и 32-летнего жителей Грязей по подозрению в краже 28 тормозных колодок.



- Работники железнодорожного цеха одного из предприятий областного центра, получали новые тормозные колодки для тепловоза. После замены, старые они складировали на тепловозе. В период с августа по 3 ноября подозреваемые собрали 28 металлических накладок. Выйдя на смену ночью 3 ноября, они решили их похитить и в последующем сдать в скупку металла. Подозреваемые вывезли колодки за пределы предприятия и сложили их в укромном месте. Выйдя с работы, они сели в личный автомобиль и подъехали к месту складирования похищенного. Во время погрузки тормозных колодок злоумышленники были задержаны, сообщили в УМВД России по Липецкой области.



Сумма причиненного цеху вреда составила 54 тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.



Задержанные находятся под подпиской о невыезде.



