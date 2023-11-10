В России

35 минут назад

Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое

11
#отток капитала
Чистый отток капитала частного сектора из России за III квартал 2023 года увеличился в два раза. Он составил $18 млрд против $9 за апрель-июнь, говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова. Такая динамика в материале называется одной из главных причин ослабления рубля, пишут «Известия».

Рост вывоза капитала может быть связан с уходом иностранных компаний с российского рынка, ухудшением инвестиционного климата, волатильностью курса, а также с санкционными рисками, полагает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Также давление оказывает тот факт, что расчеты за российский экспорт происходят с увеличенным лагом, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

Нынешняя динамика может объясняться и увеличением выплат зарубежным инвесторам как по обязательствам за вложения в отечественные компании, так и по судебным спорам, отметил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол.

Правительство и ЦБ должны активнее использовать инструменты, чтобы снизить волатильность на финансовом рынке, в том числе контролировать отток капитала, призвал в августе президент РФ Владимир Путин. С 16 октября закон обязал ряд экспортеров зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема.

11
#отток капитала

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений

33 минуты назад

В России
В РФ может появиться реестр злостных должников по алиментам
#алименты #должники
В РФ может появиться реестр злостных должников по алиментам

сегодня, 15:40

В России
В Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления во время службы
#военная служба #добровольцы
В Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления во время службы

сегодня, 14:59

В России
Мошенники стали звонить россиянам через приложения для объявлений
#мошенники #приложения
Мошенники стали звонить россиянам через приложения для объявлений

сегодня, 13:23

В России
На Чукотке пропал самолёт Ан-2 с тремя людьми на борту
#самолет
На Чукотке пропал самолёт Ан-2 с тремя людьми на борту

сегодня, 12:44

В России
РФ нарастила поставки нефти в Бразилию до исторического максимума
#нефть #экономика #исторический максимум
РФ нарастила поставки нефти в Бразилию до исторического максимума

сегодня, 11:26

В России