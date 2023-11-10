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33 минуты назад

Коммуникационные проекты Группы НЛМК - лауреаты конкурсов «Металл-Экспо 2023»

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Коммуникационные проекты Группы НЛМК - лауреаты конкурсов «Металл-Экспо 2023»

Коммуникационные проекты Группы НЛМК получили награды 29-ой Международной промышленной выставки «Металл-Экспо». 

Проект «НЛМК. Идеи для нашего будущего» взял гран-при конкурса «Metal Vision'2023» за лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли России и стран СНГ. Digital-проекты компании выиграли в двух номинациях конкурса «Лучший интернет-проект 2023 года».

«НЛМК. Идеи для нашего будущего» - это серия интервью с сотрудниками и их детьми о реализованных идеях по улучшению производства. Детские рассказы о воплощенных проектах доказывают, что находить идеи – просто и полезно.

Перезапуск раздела «Продукция» на официальном сайте Группы НЛМК стал лауреатом конкурса «Лучший интернет-проект 2023 года»   в номинации «Мобильность». Удобство для клиентов и партнеров компании в нем поддерживается новой информационной структурой, учитывающей главные потребности выбора продукта: сведения о ключевых характеристиках, соответствие стандартам качества, быстрый доступ к перечню спецификаций; наглядно показаны сферы применения, реализован быстрый переход к форме заказа и контактам службы продаж.

Серия промо-сайтов о продукции Группы НЛМК отмечена наградой в номинации «Дизайн». Специализированные страницы наглядно рассказывают о преимуществах ключевой линейки продуктов компании, помогают отстроиться от конкурентов на рынке и мотивируют к совершению покупки.

 

Реклама. ПАО "НЛМК"       

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