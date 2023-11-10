В России

9 минут назад

В РФ может появиться реестр злостных должников по алиментам

14
#алименты #должники

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

В России может появиться реестр злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

Предполагается, что реестр будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП.

В него предлагается включать сведения о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Удаление из реестра будет возможно только после полного погашения всех обязательств по алиментам, - сообщается на официальном сайте Госдумы.
14
#алименты #должники

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