В России
9 минут назад
В РФ может появиться реестр злостных должников по алиментам
Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.
В России может появиться реестр злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.
Предполагается, что реестр будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП.
В него предлагается включать сведения о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Удаление из реестра будет возможно только после полного погашения всех обязательств по алиментам, - сообщается на официальном сайте Госдумы.
Предполагается, что реестр будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП.
В него предлагается включать сведения о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Удаление из реестра будет возможно только после полного погашения всех обязательств по алиментам, - сообщается на официальном сайте Госдумы.