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В Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления во время службы
В Государственную думу внесли пакет законопроектов об уголовной ответственности для добровольцев за преступления, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований.
Сейчас статьей 331 УК РФ предусмотрено, что преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов, - передает ТАСС.
Документом предлагается дополнить эту статью некоторыми примечаниями. В частности, предлагается уточнить, что отдельные положения статей о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действиях в отношении него, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве, уклонении от исполнения обязанностей путем симуляции болезни, умышленном уничтожении или повреждении военного имущества или его уничтожении по неосторожности, а также об утрате военного имущества в равной мере распространяются на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.
В этом случае речь идет о деяниях, совершенных в период мобилизации или военного положения, военное время либо в условиях вооруженного конфликта. Также в обозначенный период на них предлагается распространить положения статей об ответственности за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, и за нарушение правил вождения или эксплуатации машин.
Еще одним примечанием уточняется, что для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, под военной службой понимается исполнение обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Под воинской частью понимается воинская часть, на территории которой дислоцируется приданное этой воинской части добровольческое формирование, а под местом службы - установленное за пределами территории этой воинской части место исполнения гражданином обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
Кроме того, уточняется, что в случаях осуждения добровольцев в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) или ч. 1 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации машин) устанавливаются особенности исполнения отдельных видов наказаний. Так, при осуждении к ограничению по военной службе из денежного содержания осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20%. Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности. К указанным гражданам не применяются положение об отбывании ареста на гауптвахте и наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
Также законопроектом предусмотрены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Они предусматривают, что гарнизонный военный суд и окружной (флотский) военный суд будут рассматривать также уголовные дела о преступлениях, совершенных добровольцами. Сейчас они рассматривают дела о преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы. Командование воинской части будет уведомляться о задержании подозреваемого, являющегося добровольцем или проходящим военные сборы. Сейчас в законодательстве речь идет только о военнослужащих.
В пакете с законопроектом на рассмотрение палаты внесены корреспондирующие поправки в федеральный конституционный закон "О военных судах РФ". Документ дополняет закон новыми нормами, согласно которым военным судам будут подсудны дела о всех преступлениях, совершенных гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, в период прохождения ими военной службы.