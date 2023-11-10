Общество

сегодня, 14:24

2,9 тысячи жителей Липецкой области купили квартиры через счета эскроу

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#строительство #дольщики
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2,9 тысячи жителей Липецкой области купили квартиры через счета эскроу

Сейчас липчане имеют в банках больше двух тысяч счетов эскроу.

На начало октября 2023 липчане имели в банках 2070 действующих счетов эскроу, на которых находятся средства покупателей строящегося и еще не введенного в эксплуатацию жилья. Региональные участники долевого строительства разместили на них почти 7 миллиардов рублей. Такие данные приводит пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области.

«Механизм финансирования долевого строительства снижает риски дольщиков. Средства на счетах эскроу застрахованы государством на сумму до 10 миллионов рублей. Застройщикам деньги становятся доступны только после ввода объекта недвижимости в строй. До момента сдачи жилья в эксплуатацию девелоперы используют собственный капитал или банковские кредиты. На 1 октября 2023 года между банками и застройщиками в регионе заключено 46 кредитных договоров», – отмечают в пресс-службе.

С начала работы механизма проектного финансирования уже 2,9 тысячи жителей Липецкой области приобрели квартиры через счета эскроу на общую сумму около 9,4 миллиарда рублей.
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#строительство #дольщики
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Комментарии (1)

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Мимоходом

сегодня, 14:46
И чем дольше стройка, тем больше банк заработает на обороте этих средств. А если в сговоре с застройщиком, то стройка будет длится вечно.
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