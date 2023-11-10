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В Каир прибыли два спецборта для для эвакуации россиян из сектора Газа
Эвакуация мирных граждан с территории сектора Газа через КПП "Рафах" началась 1 ноября.
Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа, - сообщили 10 ноября в МИД РФ.
"На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", — заявили в ведомстве.
Ожидается, что в скором времени в Каир прибудет еще одно воздушное судно, - пишут "Известия".
Отмечается, что российский МИД планирует эвакуировать свыше 1 тысячи россиян с двойным гражданством через КПП "Рафах" в Египте. Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.
"На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", — заявили в ведомстве.
Ожидается, что в скором времени в Каир прибудет еще одно воздушное судно, - пишут "Известия".
Отмечается, что российский МИД планирует эвакуировать свыше 1 тысячи россиян с двойным гражданством через КПП "Рафах" в Египте. Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.