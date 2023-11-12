Общество
10.11.2023 12:57
Областной совет единогласно проголосовал за увеличение выплаты контрактникам-участникам СВО
Кроме того, отменена норма об обязательной регистрации добровольца в Липецкой области.
Сегодня областной Совет депутатов собрался на внеочередную сессию, на которой рассмотрели всего один вопрос: об увеличении в пять раз, с 50 тысяч до 250 тысяч рублей, единовременной социальной выплаты для лиц, принимающих участие в СВО и заключивших контракт о прохождении службы, и об отмене пункта регионального закона, предусматривающего обязательную регистрацию добровольца на территории региона. Законотворческую инициативу ранее выдвинул губернатор Игорь Артамонов.
О том, что служить с липецкими шевронами уже выразили желание 90 добровольцев, прописанных в иных регионах, депутатам сообщила начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева.
В ходе обсуждения на сессии первый вице-губернатор Александр Рябченко сказал, что правительство области будет приветствовать желание бизнеса и местных властей доплачивать своим контрактникам какие-то суммы сверх этих 250 тысяч. Также он объяснил, что из-за старого порядка эта самая внебюджетная выплата могла попасть на счет контрактника с задержкой в несколько дней. Новый порядок расчета устранит проблему.
За новый порядок выплат и за снятие ценза оседлости для тех, кто не имеет регистрации в Липецкой области депутаты проголосовали единогласно.
— Понимая срочную необходимость принятия такого закона, в целях поддержки наших ребят, которые решили заключить контракт, мы приняли решение собраться сегодня на внеочередную сессию. В соответствии с регламентом, мы рассмотрели весьма своевременные инициативы Игоря Артамонова без предварительного обсуждения на заседании профильного комитета. И я очень рад, что за эти поправки все мои коллеги, несмотря на разную партийную принадлежность, проголосовали единогласно, — сказал СМИ спикер областного Совета Владимир Сериков.
О том, что служить с липецкими шевронами уже выразили желание 90 добровольцев, прописанных в иных регионах, депутатам сообщила начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева.
В ходе обсуждения на сессии первый вице-губернатор Александр Рябченко сказал, что правительство области будет приветствовать желание бизнеса и местных властей доплачивать своим контрактникам какие-то суммы сверх этих 250 тысяч. Также он объяснил, что из-за старого порядка эта самая внебюджетная выплата могла попасть на счет контрактника с задержкой в несколько дней. Новый порядок расчета устранит проблему.
За новый порядок выплат и за снятие ценза оседлости для тех, кто не имеет регистрации в Липецкой области депутаты проголосовали единогласно.
— Понимая срочную необходимость принятия такого закона, в целях поддержки наших ребят, которые решили заключить контракт, мы приняли решение собраться сегодня на внеочередную сессию. В соответствии с регламентом, мы рассмотрели весьма своевременные инициативы Игоря Артамонова без предварительного обсуждения на заседании профильного комитета. И я очень рад, что за эти поправки все мои коллеги, несмотря на разную партийную принадлежность, проголосовали единогласно, — сказал СМИ спикер областного Совета Владимир Сериков.
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