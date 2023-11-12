Общество

10.11.2023 12:57

Областной совет единогласно проголосовал за увеличение выплаты контрактникам-участникам СВО

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#СВО #льготы
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Областной совет единогласно проголосовал за увеличение выплаты контрактникам-участникам СВО

Кроме того, отменена норма об обязательной регистрации добровольца в Липецкой области.

Сегодня областной Совет депутатов собрался на внеочередную сессию, на которой рассмотрели всего один вопрос: об увеличении в пять раз, с 50 тысяч до 250 тысяч рублей, единовременной социальной выплаты для лиц, принимающих участие в СВО и заключивших контракт о прохождении службы, и об отмене пункта регионального закона, предусматривающего обязательную регистрацию добровольца на территории региона. Законотворческую инициативу ранее выдвинул губернатор Игорь Артамонов.

О том, что служить с липецкими шевронами уже выразили желание 90 добровольцев, прописанных в иных регионах, депутатам сообщила начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева.

В ходе обсуждения на сессии первый вице-губернатор Александр Рябченко сказал, что правительство области будет приветствовать желание бизнеса и местных властей доплачивать своим контрактникам какие-то суммы сверх этих 250 тысяч. Также он объяснил, что из-за старого порядка эта самая внебюджетная выплата могла попасть на счет контрактника с задержкой в несколько дней. Новый порядок расчета устранит проблему.

За новый порядок выплат и за снятие ценза оседлости для тех, кто не имеет регистрации в Липецкой области депутаты проголосовали единогласно.

— Понимая срочную необходимость принятия такого закона, в целях поддержки наших ребят, которые решили заключить контракт, мы приняли решение собраться сегодня на внеочередную сессию. В соответствии с регламентом, мы рассмотрели весьма своевременные инициативы Игоря Артамонова без предварительного обсуждения на заседании профильного комитета. И я очень рад, что за эти поправки все мои коллеги, несмотря на разную партийную принадлежность, проголосовали единогласно, — сказал СМИ спикер областного Совета Владимир Сериков.
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#СВО #льготы
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Комментарии (16)

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Вопрос.

вчера, 13:46
Сова, вы сожаление о муже или о 50 т?
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Сова

вчера, 10:23
Мужа забирали 2 месяца назад, регистрация в другом регионе, а забрали с лип. Области и не дали 50 т. Мотивируя тем что тут не зарегестрирован!!!!
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Григ

вчера, 09:24
Что из- за денег делается.. За выплаты продаются, жизнь не дорога нет смысла / кредитов набрали и в семьях развал/ еще * будет.
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Олег

10.11.2023 23:00
Элиот, Да, не видят люди проку в образовании, ни к чему всё это. Приоритеты совсем другие.
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Элиот

10.11.2023 21:14
МАЛИНА ШИП, ну что сделаешь. Все думают, что они умнее других. Потом будут кусать локти, но будет поздно. Поезд уже ушёл.
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МАЛИНА ШИП

10.11.2023 20:00
Элиот, вот это Вы предложили: посмотрите, как на Вас сразу кинулись. Такая же история с воспитателями. Ну и получайте за свою агрессию воспитание, образование!
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Ребята

10.11.2023 18:13
Гостья, ну а почему бы и не так?
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Гостья

10.11.2023 17:25
Недавно праздновали день народного единства. А на деле ребятам просто надо ориентироваться в какой области страны выгоднее заключить контракт ?
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Вопрос

10.11.2023 17:22
Элиот, а зачем? сейчас нужны другие.
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стесняюсь спросить

10.11.2023 15:39
кто весной ушел контрактником доплатят? или оставят позорные 50 тыс?
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