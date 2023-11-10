Происшествия

52 минуты назад

В липецкую колонию пытались перебросить три телефона, а в елецкую — сразу пять

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#УФСИН
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В липецкую колонию пытались перебросить три телефона, а в елецкую — сразу пять

В Липецке это сделал мужчина, ранее сам отбывавший наказание в этой колонии.

В Липецке на прилегающей территории липецкой исправительной колонии №2 при попытке переброса запрещенных предметов был задержан мужчина, ранее отбывавший наказание в этой колонии.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, у задержанного были обнаружены и изъяты три мобильных телефона.

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А в Ельце на прилегающей территории исправительной колонии №4 при попытке переброса обнаружено и изъято сразу пять мобильных телефонов.

Составлены протоколы об административных правонарушениях.
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#УФСИН
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