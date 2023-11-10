«Дорожное агентство Липецкой области» продолжает судиться с «Инфинити Групп»

Речь идёт о контракте на выполнение работ по ремонту 12 дорог регионального значения.

Ещё в июле 2021 года в Арбитражный суд Липецкой области поступил иск «Дорожного агентства Липецкой области» к ООО «Инфинити Групп» о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств по государственному контракту.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, «Инфинити Групп» в свою очередь было заявлен встречный иск о признании законным и обоснованным решения общества об одностороннем отказе от исполнения обязательств и признании государственного контракта прекратившим свое действие.



Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года по результатам выигранного ООО «Инфинити Групп» аукциона был заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту 12 автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Однако к работам подрядчик приступил только в конце июня. Причина задержки, как заявляют в компании, – противодействие со стороны заказчика (длительное несогласование рецептов асфальтобетонной смеси, неприемка скрытых работ, отказ в согласовании новых графиков работ). В связи с этим ООО «Инфинити Групп» приняло решение от 16 июля 2021 года об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту.



ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», в свою очередь, указывает на то, что по результатам отбора лабораторией заказчика проб асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя на нескольких объектах выявлено несоответствие выполненных работ требованиям ГОСТ, кроме того, по календарным графикам подрядчиком допущена просрочка производства работ. Заказчик не согласился с решением подрядчика об одностороннем отказе и подал исковое заявление в Арбитражный суд Липецкой области.



В ходе рассмотрения дела проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Вчера эксперт был вызван в судебное заседание для дачи пояснений. Судебное разбирательство будет продолжено 30 ноября: стороны дадут свои пояснения по заключению эксперта.