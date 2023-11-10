Общество

10 минут назад

Сегодня в Волово хоронят ещё одного погибшего в СВО земляка

206
#спецоперация #Украина
Сегодня в Волово хоронят ещё одного погибшего в СВО земляка

Максим Егоров погиб 31 октября.

Сегодня в Волово прощаются с 45-летним Максимом Егоровым, погибшим 31 октября при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщает администрация Воловского муниципального округа, Максим Егоров родился 23 июня 1978 года в городе Богучар Воронежской области. Окончил 9 классов Воловской средней школы. Осенью 1996 года был призван в ряды Вооружённых сил России, служил в городе Байканур в космических войсках.

Служил в составе ЧВК «Вагнер» в звании рядового в мотострелковом батальоне. Награждён орденом Мужества и медалью за взятие города Бахмута.

Напомним, 8 ноября в селе Набережное Воловского района похоронили 43-летнего Николая Хлестова, который погиб 16 октября в ходе специальной военной операции на Украине.

 Фото — vk.com/club194193706

206
#спецоперация #Украина
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

А столб и ныне там: липчане с начала года добиваются демонтажа нависшей над газовой трубой опоры
#благоустройство
4
А столб и ныне там: липчане с начала года добиваются демонтажа нависшей над газовой трубой опоры

51 минуту назад

Общество
В Липецкой области — новый главный федеральный инспектор
#администрация области #кадры
8
В Липецкой области — новый главный федеральный инспектор

сегодня, 09:19

Общество
Сегодня в Липецке: живопись Питера, музыканты в белых халатах, липчане отказываются быть господами
#Сегодня в Липецке
25
Сегодня в Липецке: живопись Питера, музыканты в белых халатах, липчане отказываются быть господами

сегодня, 07:00

Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
12
На шести улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:24

Общество
В «Европейском» двор лопнул пополам
#ЧП
26
В «Европейском» двор лопнул пополам

вчера, 15:41

Общество
Военный городок дембельнулся с нагрузкой
#Военный городок #благоустройство
79
Военный городок дембельнулся с нагрузкой

вчера, 14:58

Общество