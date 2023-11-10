Общество
10 минут назад
Сегодня в Волово хоронят ещё одного погибшего в СВО земляка
Максим Егоров погиб 31 октября.
Сегодня в Волово прощаются с 45-летним Максимом Егоровым, погибшим 31 октября при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Как сообщает администрация Воловского муниципального округа, Максим Егоров родился 23 июня 1978 года в городе Богучар Воронежской области. Окончил 9 классов Воловской средней школы. Осенью 1996 года был призван в ряды Вооружённых сил России, служил в городе Байканур в космических войсках.
Служил в составе ЧВК «Вагнер» в звании рядового в мотострелковом батальоне. Награждён орденом Мужества и медалью за взятие города Бахмута.
Напомним, 8 ноября в селе Набережное Воловского района похоронили 43-летнего Николая Хлестова, который погиб 16 октября в ходе специальной военной операции на Украине.
Фото — vk.com/club194193706
Как сообщает администрация Воловского муниципального округа, Максим Егоров родился 23 июня 1978 года в городе Богучар Воронежской области. Окончил 9 классов Воловской средней школы. Осенью 1996 года был призван в ряды Вооружённых сил России, служил в городе Байканур в космических войсках.
Служил в составе ЧВК «Вагнер» в звании рядового в мотострелковом батальоне. Награждён орденом Мужества и медалью за взятие города Бахмута.
Напомним, 8 ноября в селе Набережное Воловского района похоронили 43-летнего Николая Хлестова, который погиб 16 октября в ходе специальной военной операции на Украине.
Фото — vk.com/club194193706