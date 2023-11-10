В Липецкой области — новый главный федеральный инспектор

Пока с приставкой врио.

На сайте полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе появилась информация о назначении временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора региона генерал-майора Константина Дьяченко.Константин Дьяченко родился 10 сентября 1973 года. Он закончил Дагестанский государственный технический университет, Санкт-Петербургский военный артиллерийский университет, Военную академию Генерального штаба РФ.В 1990-2019 годах служил в Вооруженных Силах СССР, внутренних войсках, войсках национальной гвардии РФ. Награжден медалью «За отвагу». Генерал-майор запаса.С 2019 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, в штате федерального инспектора по Липецкой области.Константин Дьяченко, очевидно, сменит в должности главного федерального инспектора региона Олега Снежкова.