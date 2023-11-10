Общество
27 минут назад
В Липецкой области — новый главный федеральный инспектор
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На сайте полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе появилась информация о назначении временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора региона генерал-майора Константина Дьяченко.
Константин Дьяченко родился 10 сентября 1973 года. Он закончил Дагестанский государственный технический университет, Санкт-Петербургский военный артиллерийский университет, Военную академию Генерального штаба РФ.
В 1990-2019 годах служил в Вооруженных Силах СССР, внутренних войсках, войсках национальной гвардии РФ. Награжден медалью «За отвагу». Генерал-майор запаса.
С 2019 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, в штате федерального инспектора по Липецкой области.
Константин Дьяченко, очевидно, сменит в должности главного федерального инспектора региона Олега Снежкова.
Константин Дьяченко родился 10 сентября 1973 года. Он закончил Дагестанский государственный технический университет, Санкт-Петербургский военный артиллерийский университет, Военную академию Генерального штаба РФ.
В 1990-2019 годах служил в Вооруженных Силах СССР, внутренних войсках, войсках национальной гвардии РФ. Награжден медалью «За отвагу». Генерал-майор запаса.
С 2019 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, в штате федерального инспектора по Липецкой области.
Константин Дьяченко, очевидно, сменит в должности главного федерального инспектора региона Олега Снежкова.
3 362
Алоизий
федот
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