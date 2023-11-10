Общество

27 минут назад

В Липецкой области — новый главный федеральный инспектор

3 362
#администрация области #кадры
1
В Липецкой области — новый главный федеральный инспектор

Пока с приставкой врио.

На сайте полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе появилась информация о назначении временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора региона генерал-майора Константина Дьяченко.

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Константин Дьяченко родился 10 сентября 1973 года. Он закончил Дагестанский государственный технический университет, Санкт-Петербургский военный артиллерийский университет, Военную академию Генерального штаба РФ.

В 1990-2019 годах служил в Вооруженных Силах СССР, внутренних войсках, войсках национальной гвардии РФ. Награжден медалью «За отвагу». Генерал-майор запаса.

С 2019 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, в штате федерального инспектора по Липецкой области.

Константин Дьяченко, очевидно, сменит в должности главного федерального инспектора региона Олега Снежкова.
3 362
#администрация области #кадры
1

Комментарии (3)

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Алоизий

9 минут назад
Кто все эти люди и чем они занимаются? Одни инспекторы кругом, а везде...
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федот

9 минут назад
ВВЕДИТЕ КРУГ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ И КАК ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЗНИ
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Интересно

19 минут назад
А какие сферы экономики и что он может инспектировать?
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