Тренерский ход помог проиграть: рязанские «десантники» жёстко отомстили «Липецку»

Героя вчерашней "сухой" победы зачем-то усадили на скамейку запасных.

Во второй игре на выезде липецкие хоккеисты уступили «Рязани-ВДВ» - 2:5.

Поражению предшествовало нелогичное решение липецких тренеров, которые заменили в воротах героя вчерашнего матча Максима Пузякова на Егора Файбышева.

Когда голкипера, отыгравшего накануне на «ноль» оставляют в запасе, такой креатив не только бьёт по психике молодого спортсмена, но и часто выходит боком в игре. Ладно бы ещё вратари в «Липецке» сменяли бы друг друга каждый матч, но Пузяков провёл 14 игр, а у Файбышева сегодня была лишь 5-я. И провёл её Егор крайне неудачно, дав повод для претензий, минимум, в трёх шайбах из пяти пропущенных. Зачем тренерам понадобилась ротация вратарей – загадка.

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте в большинстве. Всего 37 секунд им понадобилась, чтобы наказать липчан за удаление Кирилла Панова. Нападающий Максим Янченко просто выехал из за ворот и хладнокровно с кистей пустил шайбу над плечом растерянного Файбышева – 1:0.

Следующий гол был забит на последних минутах второго периода, и вновь гости реализовали численное преимущество. Конечно, рязанцы перед этим закружили головы защитникам и вратарю, но слишком уж легко форвард Даниил Балдаев нашёл щель между щитком вратаря и ближней штангой – 2:0.

В третьем периоде липчане кинулись спасать ситуацию. На 44-й минуте нападающий «Липецка» Заур Курбанов умудрился переправить шайбу в сетку, находясь спиной к воротам – 2:1. Но спустя три минуты Балдаев оформил «дубль»: ворвался на скорости в нашу зону и бросил в дальний угол.

На 52-й минуте нашим парням вновь посчастливилось сократить разрыв до минимума: Василий Балмашнов на «пятачке» удачно подставил клюшку – 3:2.

Но радость липчан длилась всего… 27 секунд. Уже в следующей атаке Иван Васильев вошел в нашу зону и бросил в ближний угол. Файбышев пропустил шайбу над плечом – 4:2.

На 57-й минуте у «Рязани-ВДВ» случилось удаление и наши тренеры решили пойти «ва-банк», сняв вратаря и сыграв в формате «6 на 4».

Две минуты «Липецк» атаковал, а когда до выхода пятого игрока у хозяев оставались считанные секунды, получил шайбу от Янченко в пустые ворота.

Играть оставалось ещё 1 минуту и 50 секунд – по хоккейным меркам солидный отрезок, но отыграть за него три шайбы – это уже из области фантастики. Файбышев вернулся в ворота и команды спокойно доиграли матч.

В турнирной таблице липчане на 6-м месте – 18 игр, 18 очков, рязанские «десантники» - на 5-м, у них 16 игр и 19 очков.

Далее команда Александра Храмцова держит путь в Тверь, где 12 и 13 ноября скрестит клюшки с аутсайдерами, набравшими в 14 играх всего 3 очка.