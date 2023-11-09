Происшествия
сегодня, 20:03
Пьяный водитель врезался в сарай и стоящую машину, а она — в мопед с подростком
Водителя приговорили к году исправительных работ, лишили права садиться за руль и конфисковали «ВАЗ».
Тербунский районный суд вынес приговор 33-летнему жителю деревни Предтечевка Воловского района за пьяное ДТП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, водитель уже в третий раз попался пьяным за рулём. Последний раз его остановило курьёзное ДТП — у своего дома он врезался в сарай и в свою вторую машину, а та в свою очередь сбила ребёнка на мопеде.
В первый раз житель деревни Предтечевка попался пьяным за рулём автомобиля «ВА3-2108» в июне 2021 года в селе Набережное Воловского района. За это в отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, и мировым судьей было назначено наказание в виде 14 суток ареста. Отсидев 14 суток, уже 11 августа 2021 года мужчина съездил в Воронеж и купил автомобиль «ВА3-210600» за 30 000 рублей, на котором ездил на работу. На себя машину он не переоформлял, кроме того, потерял свидетельство и ПТС. Да и водительских прав у него никогда не было.
В марте 2022 года мужчина второй раз попался пьяным за рулём, когда проезжал посёлок Второй Воловский. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. 22 июля этого года Тербунский районный суд вынес ему приговор за отказ от медицинского освидетельствования: мужчине назначили 300 часов обязательных работ и лишили права садиться за руль на два года. Обязательные работы мужчина отбыл. А неотбытый срок запрета садиться за руль на начало октября этого года составил 8 месяцев и 29 дней.
А вечером 3 сентября 2023 года случился третий «залёт». На этот раз около шести часов вечера мужчина сел пьяным за руль автомобиля «ВА3-210600» и решил поехать на луг напоить телят. Луг расположен примерно в двух километрах от его дома. Но пьяный водитель уехал недалеко, практически сразу он попал в курьёзное ДТП, столкнувшись со стоящим у дома автомобилем «ВА3-2112», принадлежащим ему же, после чего въехал в сарай. Кроме того, от удара сдвинувшийся с места автомобиль «ВА3-2112» зацепил ещё и мопед, за рулём которого был мальчик. Сразу после удара мальчик упал с мопеда на землю, а соседи вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего увезли в больницу.
Освидетельствование 33-летнего водителя «ВА3-210600» на состояние алкогольного опьянения анализатором паров этанола «Юпитер» показало концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,367 мг/л. Мужчина прошёл освидетельствование и в медицинском учреждении — оно подтвердило, что водитель пьян.
Подсудимый вину признал. В результате по части 2 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения ему назначили год исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, на 3 года 8 месяцев 29 дней лишили права садиться за руль, а автомобиль «ВА3-210600» конфисковали в пользу государства.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, водитель уже в третий раз попался пьяным за рулём. Последний раз его остановило курьёзное ДТП — у своего дома он врезался в сарай и в свою вторую машину, а та в свою очередь сбила ребёнка на мопеде.
В первый раз житель деревни Предтечевка попался пьяным за рулём автомобиля «ВА3-2108» в июне 2021 года в селе Набережное Воловского района. За это в отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, и мировым судьей было назначено наказание в виде 14 суток ареста. Отсидев 14 суток, уже 11 августа 2021 года мужчина съездил в Воронеж и купил автомобиль «ВА3-210600» за 30 000 рублей, на котором ездил на работу. На себя машину он не переоформлял, кроме того, потерял свидетельство и ПТС. Да и водительских прав у него никогда не было.
В марте 2022 года мужчина второй раз попался пьяным за рулём, когда проезжал посёлок Второй Воловский. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. 22 июля этого года Тербунский районный суд вынес ему приговор за отказ от медицинского освидетельствования: мужчине назначили 300 часов обязательных работ и лишили права садиться за руль на два года. Обязательные работы мужчина отбыл. А неотбытый срок запрета садиться за руль на начало октября этого года составил 8 месяцев и 29 дней.
А вечером 3 сентября 2023 года случился третий «залёт». На этот раз около шести часов вечера мужчина сел пьяным за руль автомобиля «ВА3-210600» и решил поехать на луг напоить телят. Луг расположен примерно в двух километрах от его дома. Но пьяный водитель уехал недалеко, практически сразу он попал в курьёзное ДТП, столкнувшись со стоящим у дома автомобилем «ВА3-2112», принадлежащим ему же, после чего въехал в сарай. Кроме того, от удара сдвинувшийся с места автомобиль «ВА3-2112» зацепил ещё и мопед, за рулём которого был мальчик. Сразу после удара мальчик упал с мопеда на землю, а соседи вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего увезли в больницу.
Освидетельствование 33-летнего водителя «ВА3-210600» на состояние алкогольного опьянения анализатором паров этанола «Юпитер» показало концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,367 мг/л. Мужчина прошёл освидетельствование и в медицинском учреждении — оно подтвердило, что водитель пьян.
Подсудимый вину признал. В результате по части 2 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения ему назначили год исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, на 3 года 8 месяцев 29 дней лишили права садиться за руль, а автомобиль «ВА3-210600» конфисковали в пользу государства.
Ваш тренер
адам