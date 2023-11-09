В России

48 минут назад

Власти выступили против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах домов

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#алкоголь

Власти выступили против запрета продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Ранее в Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек. 

Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на этот законопроект и уже направил его в кабмин. «Известия» ознакомились с документом. 

В ведомстве подчеркнули, что регионы уже сейчас могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». 

Помимо этого, там сочли, что такое правило создаст новый административный барьер для бизнесменов. Плюс — если собранию жильцов дать право принимать такие решения, то люди могут злоупотреблять им, например, сговариваться даже против добросовестных предпринимателей. 

Отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом, говорится в документах ведомства.

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#алкоголь

Комментарии (1)

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В нашей стране

16 минут назад
всегда больше беспокоятся об интересах бизнеса. Люди значит могут злоупотреблять своим правом, а бизнесмены у нас сплошь честные, порядочные, социально ориентированные, не жлобы и работают даже себе в убыток, то есть так сильно радеют за благо людей, что аж слезы на глаза наворачиваются.
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