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Минпромторг предлагает ограничить импорт ряда непродовольственных товаров

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#экономика #импорт

В России могут ввести ограничения на импорт некоторых категорий непродовольственных товаров по аналогии с запретом ввоза некоторых продуктов.

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил в ходе пленарного заседания Российского винодельческого форума, что ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров могут быть введены в РФ по аналогии с ограничениями для импорта некоторых продовольственных товаров, - передает ТАСС.

"По непродовольственным товарам, где 28 млрд [рублей] оборот, 20 млрд [рублей] - это импортная продукция. Чтобы эти 20 млрд [рублей] оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию - от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся", - отметил он.

По его словам, ранее были введены повышенные пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран, планируется ввести новые повышенные ставки акцизов.

"Было запрещено ввозить сюда балк бочками, стали ввозить в бутылке, разливая в Чехии, Прибалтике, еще где-то. Пошлина, я уверен, поможет поставить некие преграды на пути импортного виноматериала. Я считаю, что такие меры надо применять по отношению ко всем видам отечественной продукции, особенно к продукции потребительского рынка", - сказал Евтухов.
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#экономика #импорт

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