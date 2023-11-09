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45 минут назад

В Крыму все частные клиники добровольно отказались от проведения абортов

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#здоровье #аборты #Крым

Теперь процедуры по прерыванию беременности в регионе будут проводиться только в государственных клиниках.

Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций, - заявил глава Минздрава республики Константин Скорупский.

Решение было принято по итогам круглого стола, прошедшего с участием руководителя территориального органа Росздравнадзора по Крыму, Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василия Климова, профильных главных внештатных специалистов Минздрава республики, коммерческих медорганизаций, имеющих лицензию на оказание медицинской услуги по прерыванию беременности, а также глав общественных организаций и патриаршей комиссии, - сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу", – сказал Скорупский.

По его словам, на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Крыма о своем добровольном отказе делать аборты, - пишет Lenta.ru.

Таким образом, обратиться за услугой можно лишь в государственные медицинские организации. По мнению Скорупского, это поможет женщинам принимать "взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности".

"Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства", – пояснил свою позицию министр.

В подтверждение он привел цифры: за девять месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, и сохранить ребенка решили 219 из них – это 21,1%, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Следовательно, будут продаваться исключительно по рецептам установленной формы, - подчеркнули в министерстве. Соответствующие изменения уже внесены в приказ Минздрава РФ, - передает РИА Новости.
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#здоровье #аборты #Крым

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