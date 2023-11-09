Происшествия

27 минут назад

Ельчанин взял кредит и перечислил 400 000 рублей «сотруднику службы безопасности банка»

1 94
#мошенничество
Ельчанин взял кредит и перечислил 400 000 рублей «сотруднику службы безопасности банка»

Мужчину напугали тем, что мошенники оформили кредит от его имени.

Ельчанин перевёл мошенникам 400 000 рублей. Как сообщает штаб ОМВД России по Ельцу, мужчине на мобильный телефон поступил звонок от «сотрудника службы безопасности банка».

Собеседник сообщил, что мошенники оформили кредитный договор от его имени. Для аннулирования заявки ельчанину было необходимо самому получить кредит на 400 000 рублей и перечислить все деньги на указанный счет. Мужчина так и сделал.

СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 статья 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).
1 94
#мошенничество

Комментарии (1)

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