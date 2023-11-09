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Европарламент призвал пересмотреть запрет на российский автотранспорт
Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз.
Депутаты Европарламента попросили ужесточить санкции против России, но также они признали, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы, - передает ТАСС.
Также документ призывает Еврокомиссию пересмотреть "свою интерпретацию санкций", которая приводит к конфискации предметов и автомобилей только для личного использования. По мнению европейских депутатов, это "дискредитирует цель и инструмент санкций".
Как говорится в тексте резолюции, Европарламент призывает "Еврокомиссию и государства-члены расширить санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции в отношении государственной компании АЛРОСА и широко внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий".
Кроме того, Европарламент "призывает ЕС и его государства-члены работать с "Большой семеркой" над существенным снижением цен на российскую нефть и нефтепродукты, введением полного запрета на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа в ЕС, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, если эти продукты были произведены с использованием российской нефти, а также запретить экспорт российской нефти и СПГ через территорию ЕС, призывает ЕС ввести ценовые и объемные ограничения на импорт российских и белорусских удобрений в ЕС".
Европарламент также "призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства".
Европарламент в своей резолюции признал, что европейские компании обходят санкции ЕС против России. Как говорится в тексте, Европарламент "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся торговли подсанкционными товарами военного назначения между государствами - членами ЕС и Россией".
Европарламент в своей резолюции призвал страны ЕС не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций".
В сентябре Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции распространяются на автомобили с российскими регистрационными номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на территорию Евросоюза на своих машинах даже на короткий срок. Также запрет распространяется и на другие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежду, полудрагоценные и драгоценные камни и даже шампуни с туалетной бумагой.
В результате Германия, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва перестали пропускать машины из России.
Позднее ЕК все же скорректировала свои рекомендации, призвав европейские страны "руководствоваться здравым смыслом".