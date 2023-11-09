В России

28 минут назад

Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики

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#экономика #рабсила

По данным Росстата, безработица в России в последние три месяца находится на рекордно низком уровне в 3%.

Основной проблемой для экономики России в текущий момент является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше - это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень - машиностроение, химическая промышленность. <…> Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда", - отметила она.

По данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум. В Центробанке России в очередной раз также подчеркнули, что помимо внешних санкций на импорт, "ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда", - передает ТАСС.
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#экономика #рабсила

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