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44 минуты назад
Президент РФ заявил о росте расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Казахстана растет.
Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах, - заяивл президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.
"За январь - август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", - отметил глава государства.
По его словам, товарооборот с Казахстаном в прошлом году увеличился более чем на 10%, - передает ТАСС.
"По нашей статистике, [до] $28,2 млрд", - добавил Путин.
"Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений чуть меньше, чуть скромнее. По нашим оценкам - чуть больше $17 млрд. Но в принципе это хорошая цифра и хорошая тенденция. Казахстанских [капиталовложений] в России, по нашим данным, $4,6 млрд", - подчеркнул российский лидер.
Кроме того, глава государства обратил внимание, что в различных казахстанских регионах действует порядка 6 тыс. деловых структур с российским капиталом, а общая стоимость реализуемых и планируемых к реализации совместных проектов оценивается в $36,5 млрд. "Такая внушительная цифра для наших экономик", - подчеркнул Путин.
"За январь - август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", - отметил глава государства.
По его словам, товарооборот с Казахстаном в прошлом году увеличился более чем на 10%, - передает ТАСС.
"По нашей статистике, [до] $28,2 млрд", - добавил Путин.
"Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений чуть меньше, чуть скромнее. По нашим оценкам - чуть больше $17 млрд. Но в принципе это хорошая цифра и хорошая тенденция. Казахстанских [капиталовложений] в России, по нашим данным, $4,6 млрд", - подчеркнул российский лидер.
Кроме того, глава государства обратил внимание, что в различных казахстанских регионах действует порядка 6 тыс. деловых структур с российским капиталом, а общая стоимость реализуемых и планируемых к реализации совместных проектов оценивается в $36,5 млрд. "Такая внушительная цифра для наших экономик", - подчеркнул Путин.