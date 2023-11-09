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35 минут назад
Еще 15 банков подали заявки на вторую волну тестирования цифрового рубля
Как сообщали в ЦБ ранее, в тестировании участвуют около 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России.
Центробанк планирует расширить пилотирование цифрового рубля в первом квартале 2024 года, - рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе форума "Финополис". Заявки на участие во второй волне тестирования подали еще 15 банков, - передает РБК.
"Мы планируем расширить список количества участников или перечень юрлиц. В любом случае расширить значительно в ваших банках, в том числе [среди] сотрудников ЦБ, уже в первом квартале 2024 года. Но, помимо этого, у нас есть вторая волна, 15 банков подали заявки на участие во второй волне пилота, формируется сейчас третья группа", — отметила Скоробогатова.
Она подчеркнула, что в ходе пилотного проекта по цифровому рублю было совершено уже 10 тысяч операций.
Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа, регулятор проводит "пилот" с ограниченным количеством клиентов. По мере доработки платформы цифрового рубля ЦБ планирует подключать к ней все больше клиентов и банков. На первом этапе тестируются активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.
Как сообщали в ЦБ РФ ранее, в тестировании участвуют около 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России, - передает ТАСС.
Цифровой рубль - третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с ним для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.
Банк России неоднократно подчеркивал, что после введения цифрового рубля он будет использоваться как средство платежа, а не как средство накопления. Открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя. Взять кредит в цифровых рублях тоже не получится. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.
"Мы планируем расширить список количества участников или перечень юрлиц. В любом случае расширить значительно в ваших банках, в том числе [среди] сотрудников ЦБ, уже в первом квартале 2024 года. Но, помимо этого, у нас есть вторая волна, 15 банков подали заявки на участие во второй волне пилота, формируется сейчас третья группа", — отметила Скоробогатова.
Она подчеркнула, что в ходе пилотного проекта по цифровому рублю было совершено уже 10 тысяч операций.
Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа, регулятор проводит "пилот" с ограниченным количеством клиентов. По мере доработки платформы цифрового рубля ЦБ планирует подключать к ней все больше клиентов и банков. На первом этапе тестируются активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.
Как сообщали в ЦБ РФ ранее, в тестировании участвуют около 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России, - передает ТАСС.
Цифровой рубль - третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с ним для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.
Банк России неоднократно подчеркивал, что после введения цифрового рубля он будет использоваться как средство платежа, а не как средство накопления. Открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя. Взять кредит в цифровых рублях тоже не получится. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.