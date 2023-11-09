В России
сегодня, 12:22
Правительство РФ доработало усложняющие уклонение от налогов поправки
Правительство доработало законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс.
Правительство доработало ко второму чтению проект налоговых поправок, которые на прошлой неделе анонсировал Минфин. Документ увеличился почти в четыре раза — до 100 страниц. Во втором чтении его планируется рассмотреть 9 ноября, - следует из данных в базе Госдумы.
Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. В частности, возрастают штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках, - передает РБК.
При этом законопроектом предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. Среди них — смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.
О том, что власти планируют корректировки налогового законодательства, не меняя при этом его базовых параметров, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе он исключил рост ставки НДФЛ и повторное взимание "чрезвычайного" налога на сверхприбыль.
По его словам, поправки должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Речь идет о механизме трансфертного ценообразования, которое предполагает перемещение части прибыли в пользу тех взаимосвязанных компаний, которые находятся в странах с низкими налогами.
Он отметил, что это позволит сократить число случаев, "когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках".
Поправки предусматривают повышение штрафов за нарушения правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф составит не менее 500 тыс. рублей. Также расширяется перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. Например, в него войдут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.
Помимо этого, вводится налог в размере 15% на любые услуги и работы, оказываемые российским компаниям иностранными взаимозависимыми фирмами. Это фактически приравнивается к ставке на дивиденды. По мнению экспертов, наиболее чувствительным для бизнеса станет повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учетом пени он может достигать 300-400% от суммы недоимки.
Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. В частности, возрастают штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках, - передает РБК.
При этом законопроектом предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. Среди них — смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.
О том, что власти планируют корректировки налогового законодательства, не меняя при этом его базовых параметров, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе он исключил рост ставки НДФЛ и повторное взимание "чрезвычайного" налога на сверхприбыль.
По его словам, поправки должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Речь идет о механизме трансфертного ценообразования, которое предполагает перемещение части прибыли в пользу тех взаимосвязанных компаний, которые находятся в странах с низкими налогами.
Он отметил, что это позволит сократить число случаев, "когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках".
Поправки предусматривают повышение штрафов за нарушения правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф составит не менее 500 тыс. рублей. Также расширяется перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. Например, в него войдут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.
Помимо этого, вводится налог в размере 15% на любые услуги и работы, оказываемые российским компаниям иностранными взаимозависимыми фирмами. Это фактически приравнивается к ставке на дивиденды. По мнению экспертов, наиболее чувствительным для бизнеса станет повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учетом пени он может достигать 300-400% от суммы недоимки.