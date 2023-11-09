В России

сегодня, 12:22

Правительство РФ доработало усложняющие уклонение от налогов поправки

23
#налоги #уклонение

Правительство доработало законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс.

Правительство доработало ко второму чтению проект налоговых поправок, которые на прошлой неделе анонсировал Минфин. Документ увеличился почти в четыре раза — до 100 страниц. Во втором чтении его планируется рассмотреть 9 ноября, - следует из данных в базе Госдумы.

Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. В частности, возрастают штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках, - передает РБК.

При этом законопроектом предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. Среди них — смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

О том, что власти планируют корректировки налогового законодательства, не меняя при этом его базовых параметров, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе он исключил рост ставки НДФЛ и повторное взимание "чрезвычайного" налога на сверхприбыль.

По его словам, поправки должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Речь идет о механизме трансфертного ценообразования, которое предполагает перемещение части прибыли в пользу тех взаимосвязанных компаний, которые находятся в странах с низкими налогами.

Он отметил, что это позволит сократить число случаев, "когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках".

Поправки предусматривают повышение штрафов за нарушения правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф составит не менее 500 тыс. рублей. Также расширяется перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. Например, в него войдут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.

Помимо этого, вводится налог в размере 15% на любые услуги и работы, оказываемые российским компаниям иностранными взаимозависимыми фирмами. Это фактически приравнивается к ставке на дивиденды. По мнению экспертов, наиболее чувствительным для бизнеса станет повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учетом пени он может достигать 300-400% от суммы недоимки.

23
#налоги #уклонение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
19
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Еще 15 банков подали заявки на вторую волну тестирования цифрового рубля
#цифровой рубль #экономика
Еще 15 банков подали заявки на вторую волну тестирования цифрового рубля

35 минут назад

В России
«Роскосмос» сообщил о смерти замгендиректора госкорпорации Овчинникова
#Роскосмос #Овчинников
«Роскосмос» сообщил о смерти замгендиректора госкорпорации Овчинникова

сегодня, 11:36

В России
В Курской области ВСУ атаковали маслодельный комбинат
#Курск #атака
В Курской области ВСУ атаковали маслодельный комбинат

сегодня, 10:01

В России
Россияне стали тратить на гаджеты всё больше заемных денег

вчера, 17:43

В России
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали

вчера, 17:41

В России
На границе с Финляндией резко вырос автомобильный трафик из РФ
#Финляндия #автомобили
На границе с Финляндией резко вырос автомобильный трафик из РФ

вчера, 15:39

В России