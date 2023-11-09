Бизнес

26 минут назад

Турецкие страсти или российские триллеры: какие сериалы смотрят липчане?

89
Турецкие страсти или российские триллеры: какие сериалы смотрят липчане?

По итогам девяти месяцев российский сериал «Фишер» (18+), основанный на реальных событиях, и турецкий хит «Постучись в мою дверь» (18+) стали самыми популярными многосерийными фильмами среди липецких пользователей видеосервиса Wink (18+). Также в лидерах просмотров — «Балет» (18+), «Ухожу красиво» (18+), «Мерзлая земля» (18+), «Библиотекарь» (18+), «Операция «Неман» (18+), «Жить жизнь» (18+), «Макс и Гусь» (18+), «Актрисы» (18+).

Александр Лисенков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Результаты нашего исследования показывают, что сегодня российское кино на подъеме: девять из 10 топовых сериалов — отечественного производства. Но важно напомнить зрителям, что наш видеосервис — это не только подборка фильмов на любой вкус, но и телеканалы, большое количество образовательного и развлекательного контента, аудиокниги. На сегодняшний день более 96 тысяч липчан пользуются мультимедийным сервисом. Надеемся, что их число будет только расти».

Наталья Сергеева, абонент «Ростелекома»:

«Зарегистрировались на Wink в прошлом году, сразу после подключения дома к интернету “Ростелекома”. Раньше смотрели телевидение через спутниковую тарелку. Иногда сигнал оставлял желать лучшего. Теперь качество картинки, а также разнообразие фильмов и программ гарантированы. Провожу вечера за просмотром сериалов».

Примечательно, что по итогам шести месяцев года в первой десятке зрительских симпатий было три турецких сериала: «Постучись в мою дверь» (18+), «Ветреный» (16+) и «Черная любовь» (16+). Однако в следующие три месяца пользователи предпочли им российские проекты, в том числе из линейки Wink Originals.

ПАО «Ростелеком». Реклама

89
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
18
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA-
Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA-

вчера, 16:50

Бизнес
Где в Липецке купить качественные и недорогие сладкие новогодние подарки
Где в Липецке купить качественные и недорогие сладкие новогодние подарки

вчера, 13:00

Бизнес
Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых
Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых

07.11.2023 16:33

Бизнес
Ипотеку в Липецке выгоднее всего брать семьям с детьми
Ипотеку в Липецке выгоднее всего брать семьям с детьми

07.11.2023 10:00

Бизнес
В «Пятёрочке» появились чёрные ценники – сеть запустила невероятно выгодную акцию
В «Пятёрочке» появились чёрные ценники – сеть запустила невероятно выгодную акцию

03.11.2023 11:00

Бизнес
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»

03.11.2023 08:00

Бизнес