Турецкие страсти или российские триллеры: какие сериалы смотрят липчане?

По итогам девяти месяцев российский сериал «Фишер» (18+), основанный на реальных событиях, и турецкий хит «Постучись в мою дверь» (18+) стали самыми популярными многосерийными фильмами среди липецких пользователей видеосервиса Wink (18+). Также в лидерах просмотров — «Балет» (18+), «Ухожу красиво» (18+), «Мерзлая земля» (18+), «Библиотекарь» (18+), «Операция «Неман» (18+), «Жить жизнь» (18+), «Макс и Гусь» (18+), «Актрисы» (18+).

Александр Лисенков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Результаты нашего исследования показывают, что сегодня российское кино на подъеме: девять из 10 топовых сериалов — отечественного производства. Но важно напомнить зрителям, что наш видеосервис — это не только подборка фильмов на любой вкус, но и телеканалы, большое количество образовательного и развлекательного контента, аудиокниги. На сегодняшний день более 96 тысяч липчан пользуются мультимедийным сервисом. Надеемся, что их число будет только расти».

Наталья Сергеева, абонент «Ростелекома»:

«Зарегистрировались на Wink в прошлом году, сразу после подключения дома к интернету “Ростелекома”. Раньше смотрели телевидение через спутниковую тарелку. Иногда сигнал оставлял желать лучшего. Теперь качество картинки, а также разнообразие фильмов и программ гарантированы. Провожу вечера за просмотром сериалов».

Примечательно, что по итогам шести месяцев года в первой десятке зрительских симпатий было три турецких сериала: «Постучись в мою дверь» (18+), «Ветреный» (16+) и «Черная любовь» (16+). Однако в следующие три месяца пользователи предпочли им российские проекты, в том числе из линейки Wink Originals.

ПАО «Ростелеком». Реклама