сегодня, 10:45
Военная база США в Сирии была атакована 15-ю ракетами
Как минимум 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США, которая находится около нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии.
Его отряды ранее атаковали американскую базу возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ее территории было выпущено шесть ракет. О последствиях атак подробностей не приводится.
Вылазки шиитских бойцов были совершены в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как утверждают в Пентагоне, там находится объект, якобы используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним шиитскими группировками. По данным AFP, в результате этой атаки погибли 10 человек.
США объяснили свой удар ответом на обстрелы со стороны проиранских сил баз в Сирии и Ираке. Незадолго до атаки появилось несколько сообщений о том, что американские объекты подверглись обстрелам со стороны "Исламского сопротивления Ирака". Силы США на Ближнем Востоке с 17 октября по 7 ноября были атакованы больше 40 раз.