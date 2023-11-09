В мире

сегодня, 10:45

Военная база США в Сирии была атакована 15-ю ракетами

23
#Сирия #США

Как минимум 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США, которая находится около нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии.

Не менее 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, - пишет "Ъ" со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. Уточняется, что ответственность за это нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".

Его отряды ранее атаковали американскую базу возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ее территории было выпущено шесть ракет. О последствиях атак подробностей не приводится.

Вылазки шиитских бойцов были совершены в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как утверждают в Пентагоне, там находится объект, якобы используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним шиитскими группировками. По данным AFP, в результате этой атаки погибли 10 человек.

США объяснили свой удар ответом на обстрелы со стороны проиранских сил баз в Сирии и Ираке. Незадолго до атаки появилось несколько сообщений о том, что американские объекты подверглись обстрелам со стороны "Исламского сопротивления Ирака". Силы США на Ближнем Востоке с 17 октября по 7 ноября были атакованы больше 40 раз.
23
#Сирия #США

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
16
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Финский министр предложил отказаться от СПГ из РФ
#газ #Финляндия
Финский министр предложил отказаться от СПГ из РФ

07.11.2023 11:34

В мире
128 человек погибли при землетрясении в Непале
128 человек погибли при землетрясении в Непале

04.11.2023 11:16

В мире
В аэропорту Бразилии самолет сломал шасси при посадке и упал на нос
#самолет #посадка
В аэропорту Бразилии самолет сломал шасси при посадке и упал на нос

03.11.2023 15:08

В мире
На юге Европы и в США произошла крупнейшая местная вспышка лихорадки Денге
#лихорадка Денге #вспышка
На юге Европы и в США произошла крупнейшая местная вспышка лихорадки Денге

03.11.2023 14:21

В мире
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
#землетрясение #Греция
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

03.11.2023 13:30

В мире
В Турции появились терминалы для оплаты российской картой «Мир»
#Турция #платежи
В Турции появились терминалы для оплаты российской картой «Мир»

02.11.2023 15:13

В мире