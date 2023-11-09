Происшествия

30 минут назад

Женщину-водителя «ВАЗа» лишили прав за пьяное ДТП, в котором серьёзно пострадал водитель «Рено»

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#ДТП
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Водитель автомобиля «Рено Дастер» получил переломы ребер, химический ожог руки, различные ушибы и ссадины.

8 ноября Правобережный районный суд Липецка вынес постановление о лишении 37-летней женщины водительских прав за ДТП, которое произошло 4 июля этого года на трассе Орел – Тамбов возле села Кулешовка.

Напомним, 4 июля около 20:05 на 279-м километре дороги Орел-Тамбов столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» под управлением 37-летней женщины и «Рено Дастер», за рулём которого был 41-летний мужчина. Оба водителя были госпитализированы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Правобережным судом было установлено, что управлявшая автомобилем «ВАЗ 211440» женщина выехала на полосу встречного движения в месте, где это запрещено требованиями дорожных знаков и дорожной разметкой, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Рено Дастер».

При этом водитель автомобиля «Рено Дастер» получил переломы ребер, химический ожог руки, различные ушибы и ссадины. Эти травмы, в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, расценены как вред здоровью средней тяжести.

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«Отягчающим административную ответственность обстоятельством суд признал совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также тот факт, что женщина-водитель неоднократно совершала нарушение правил дорожного движения, при этом назначенные ей административные штрафы не оплачивала. Вред, причиненный потерпевшему, ею также не был возмещен», – отметили в суде.

В суде женщина вину признала. В результате по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ её на полтора года лишили водительских прав.
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#ДТП
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Комментарии (2)

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кит

7 минут назад
Как все это гуманно ! Наверное,это дорого стоит !
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Местный

12 минут назад
Надеюсь это только по одной статье? В итоге там должно быть минимум условная уголовная ответственность.
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