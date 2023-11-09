В России

43 минуты назад

В Курской области ВСУ атаковали маслодельный комбинат

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#Курск #атака

В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено 3 кассетных боеприпаса.

9 ноября в Судже Курской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали маслодельный комбинат, - сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.

По его словам, было сброшено 3 кассетных боеприпаса.

"К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", уточнил глава региона.

Старовойт призвал не приближаться к обломкам и не трогать их, а сообщить о находке по телефону 112.
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#Курск #атака

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