Происшествия
сегодня, 09:18
Дело уличного приставалы-грабителя направлено в суд
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Отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела 34-летнего ранее судимого жителя областного центра в грабеже. Дело направлено в суд.
Напомним, полицейские задержали обвиняемого после нападения 38-летнюю женщину.
Утром 10 августа, когда она ехала в автобусе, когда к ней с предложением познакомиться пристал один из пассажиров.
Женщина отказала и вышла из автобуса, разговаривая по телефону. Мужчина догнал ее у торгового центра на улице Советской, схватил за волосы, повалил и выхватил из рук телефон и со злобой растоптал.
Женщина вырвалась и убежала в торговый центр, откуда вызвала полицию. После задержания нападавщего заключили под стражу.
Напомним, полицейские задержали обвиняемого после нападения 38-летнюю женщину.
Утром 10 августа, когда она ехала в автобусе, когда к ней с предложением познакомиться пристал один из пассажиров.
Женщина отказала и вышла из автобуса, разговаривая по телефону. Мужчина догнал ее у торгового центра на улице Советской, схватил за волосы, повалил и выхватил из рук телефон и со злобой растоптал.
Женщина вырвалась и убежала в торговый центр, откуда вызвала полицию. После задержания нападавщего заключили под стражу.
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