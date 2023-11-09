Происшествия

сегодня, 09:18

Дело уличного приставалы-грабителя направлено в суд

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#грабеж
Отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела 34-летнего ранее судимого жителя областного центра в грабеже. Дело направлено в суд.

Напомним, полицейские задержали обвиняемого после нападения 38-летнюю женщину.

Утром 10 августа, когда она ехала в автобусе, когда к ней с предложением познакомиться пристал один из пассажиров.

Женщина отказала и вышла из автобуса, разговаривая по телефону.  Мужчина догнал ее у торгового центра на улице Советской, схватил за волосы, повалил и выхватил из рук телефон и со злобой растоптал. 

Женщина вырвалась и убежала в торговый центр, откуда вызвала полицию. После задержания нападавщего заключили под стражу.
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#грабеж

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