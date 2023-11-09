Происшествия

сегодня, 09:09

В перевернувшемся автомобиле пострадали водитель и пассажир

3 1310
#авария #ДТП
В перевернувшемся автомобиле пострадали водитель и пассажир

За сутки на дорогах области получили травмы семь человек.

8 ноября в Тербунском на дороге Хлевное – Тербуны 30-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадали водитель и его  его 41-летний пассажир. Оба госпитализированы.

В Липецке на улице Кривенкова 39-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» наехала на стоящий автобус. В автоаварии пострадала женщина-водитель «Лады Гранты» – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В Ельце на улице Мира произошло столкнулись «ВАЗ-2105» с 36-летней женщиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 62-летнего водителя. В столкновении пострадала 84-летняя пассажирка «Гранты» – ее госпитализировали.

Фото: УГИБДД по Липецкой области



3 1310
#авария #ДТП

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Местный

4 минуты назад
Обратите внимание женщины фигурируют в каждой второй аварии. Хотя их за рулём в разы меньше мужчин.
ответить

кит

5 минут назад
Если на автобус наехала,то пешеходов не видит от слова совсем !
ответить

Клейменов

35 минут назад
как лада гранта смогла наехать на стоящий автобус?
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
16
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

«У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять...»
#издевательства #травля #подростки
«У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять...»

7 минут назад

Происшествия
Женщину-водителя «ВАЗа» лишили прав за пьяное ДТП, в котором серьёзно пострадал водитель «Рено»
#ДТП
2
Женщину-водителя «ВАЗа» лишили прав за пьяное ДТП, в котором серьёзно пострадал водитель «Рено»

25 минут назад

Происшествия
Дело уличного приставалы-грабителя направлено в суд
#грабеж
Дело уличного приставалы-грабителя направлено в суд

сегодня, 09:18

Происшествия
«Так не доставайся ты никому»: 29-летнего мужчину обвиняют в поджоге «Хёндая» бывшей жены
#поджог
17
«Так не доставайся ты никому»: 29-летнего мужчину обвиняют в поджоге «Хёндая» бывшей жены

вчера, 19:30

Происшествия
42-летняя липчанка перевела мошенникам взятые в кредит 2 750 000 рублей
#мошенничество
18
42-летняя липчанка перевела мошенникам взятые в кредит 2 750 000 рублей

вчера, 17:40

Происшествия
За пьяную езду у липчанки конфисковали гараж
#пьяная езда #ПДД #нарушение
15
За пьяную езду у липчанки конфисковали гараж

вчера, 15:56

Происшествия