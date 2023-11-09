В перевернувшемся автомобиле пострадали водитель и пассажир

За сутки на дорогах области получили травмы семь человек.

8 ноября в Тербунском на дороге Хлевное – Тербуны 30-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадали водитель и его его 41-летний пассажир. Оба госпитализированы.



В Липецке на улице Кривенкова 39-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» наехала на стоящий автобус. В автоаварии пострадала женщина-водитель «Лады Гранты» – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



В Ельце на улице Мира произошло столкнулись «ВАЗ-2105» с 36-летней женщиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 62-летнего водителя. В столкновении пострадала 84-летняя пассажирка «Гранты» – ее госпитализировали.



Фото: УГИБДД по Липецкой области







