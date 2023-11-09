Сегодня в Липецке: театральный фестиваль, ранний юбилей области и кому из липчан не хватает роботов

Жителей города ждут театральные постановки, творческие мастер-классы и кинопремьеры.

Прохладно и дождливо

По сравнению со вчерашним днём в Липецке похолодает, столбик опустится до 5-8 градусов. Кроме того, дождь будет лить большую часть дня.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители домов на улицах Космонавтов, 62/1, 58, 56/1, 56А, 54, 58/3, 58/2, 56/3, 52, 50, 48/1, 46, 46/1; Титова, 10; Филипченко, 1, 3; в переулке Вишнёвом, 1а. В селе Подгорном перекроют вентили в доме на улице Крайней, 2.







В это же время с неудобствами столкнутся и жители частного сектора на улицах Верещагина, Володарского, Воровского Депутатской, Киевской, Чкалова, в переулках Верхнем, Даргомыжского, Фруктовом.

Отключения света

С 8:00 до 18:00 пропадёт напряжение в сети в Военном городке, 1, а также на улицах Большие Ключи, Буденного, Верхней Логовой, Ворошилова, Индустриальной, Валентина Скороходова, Каменный лог, Космонавтов, Огородной, Трудовой, Цемзаводской, в переулке Кузнечном. В это же время обесточат переулок Кузнечный, улицу Скороходова в селе Ситовка и садоводчество «Сокол-3».







С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Бабушкина, Баумана, Бунина, Пожарского, Стаханова, Семёнова-Тян-Шанского, площади Заводской, проспектов 60-летия СССР, Победы, проезда Сиреневого.

С 10:00 до 17:00 в потёмках проведут липчане на улицах Городовикова, Клары Цеткин, Минской, Солнечной, Юрия Смирнова и в переулке Усадебном.

Пробки

Первая пробка красного цвета появилась в Липецке в районе 6 утра традиционно после моста через Каменный лог, если ехать в сторону Центрального рынка. Потихоньку скоро вереница медленно ползущих машин растянется и на весь мост. Проблемно выглядит и улица 9 мая по направлению к старому заводоуправлению. И это только начало. Чтобы не попасть в дорожную ловушку, советуем изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, причём делать это нужно прямо перед выездом, чтобы успеть проехать до того, как дорожная обстановка вдруг поменяется.

Театральный фестиваль

Главное культурное событие дня – в Липецке стартует X конкурс-фестиваль профессиональных театров области «В зеркале сцены».

Сегодня в Липецком академическом театре драмы (пл. Театральная, 2) представят два спектакля драмтеатра. В 13:00 начнётся детская постановка «Али Баба и сорок разбойников»(6+), а в 19:00 – спектакль «Земля Эльзы» (16+) – историю про то, как между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием на склоне лет, среди серости, зависти и грязи, вспыхнула любовь. Долгожданное счастье так близко: она уже готова выйти замуж за любимого человека в красивых розовых туфельках, но такой неожиданный роман весьма не по нраву детям Эльзы и Василия. Отпрыски видят в их любви угрозу своему материальному благополучию и боятся осуждения общества, поэтому решают разлучить пару пенсионеров.







Концерт к юбилею области (12+)

До самого 70-летия ещё два месяца, но в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) уже сегодня в 16)00 решили провести концерт, который посвятили юбилею Липецкой области.







На сцене выступят лучшие творческие коллективы Дворца.

Мастер класс для фотографов (12+)

Сегодня в 15:00 в Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35) в 15:00 желающие смогут посетить мастер-класс «Как сделать снимок для National Geographic».







Уроки даст пейзажный и портретный фотограф Сергей Мамцев, заместитель директора музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского. Занятие будет интересно как начинающим фотографам, так и продвинутым пользователям. Участвовать можно бесплатно, но необходимо заполнить регистрационную форму.

Новогодняя тарелка (6+)

В Керамокластере на Студёновской, 39а сегодня вновь проведут творческий мастер класс. Художник Анна Качанова в 18:00 научит всех желающих изготовлению декоративной тарелки, которая называется «Однажды вечером» по мотивам триптиха, который в своё время создала сама преподавательница.







А за несколько мастер-классов можно научиться не только лепке изделия своими руками, но и ее росписи ангобами – специальными водостойкими красками на основе глины и пигментов. В итоге к Новому Году у вас выйдет достойный сувенир, который не стыдно преподнести в подарок близкому человеку или украсить им свой праздник.

Поэтическое посиделки (12+)

Липчан с тонкой душевной организацией ждут сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 17:30 на «Поэтические посиделки».







Если вы любите стихи, то можете послушать/прочитать произведения известных авторов, или попробовать представить свои собственные творения.

На робота надейся, но…

По данным сервиса SuperJob, в домашних делах липчане чаще всего стараются автоматизировать уборку, приготовление еды и мытьё посуды.

По данным опроса, роботы-пылесосы и другие гаджеты для клининга уже есть у 16% липчан, каждый десятый рассказал о наличии мультиварки, хлебопечки и посудомоечной машины. Стоит отметить, что из опроса была намеренно исключена стирка, так как стиральные машины уже успели освоить многие жители продвинутого города.







Отказаться от уборки вручную хотели бы 28% липчан. 8% респондентов мечтают автоматизировать приготовление еды, 7% — мытье посуды. По 2% хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними питомцами, смену постельного белья, сушку одежды, закупку продуктов. 20% не готовы передать домашние обязанности технике. 6% мечтают автоматизировать все свои домашние обязанности.



Женщины чаще мужчин мечтают доверит технике уборку и приготовление еды. Мужчины чаще готовы скинуть на роботов все свои домашние дела.

Дорогие липчане! Рабочая неделя короткая. Остались всего два трудовых дня, а затем – вновь выходные. Жизнь стремительно несётся, но чтобы она не проходила мимо вас, нужно читать новости. Липчанам сделать это проще: все главные события отражены в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного и полезного.