Вратарю «Липецка» передали символический шлем за вдохновенную игру

Сегодня наши на выезде победили принципиальных соперников с «сухим» счётом.

Липецкие хоккеисты сегодня на выезде победили «Рязань-ВДВ» - 1:0.

Героем матча против одних из самых принципиальных соперников нашей команды стал вратарь Максим Пузяков, который впервые в сезоне отстоял «на ноль», для чего ему пришлось отразить 30 бросков «десантников». После игры в раздевалке голкиперу передали символический шлем лучшего игрока встречи – такая традиция появилась в МХК «Липецк» пару лет назад.

В первом периоде Пузякову пришлось отразить 14 бросков – почти половину в этот вечер. В том числе и когда липчане на 16-й минуте остались в меньшинстве после удаления защитника Кирилла Панова.

Во втором периоде «Липецк» заиграл уже веселее: стопроцентный момент имел капитан команды Эмиль Исмаилов, бросавший с нескольких метров в упор. За свою активность наши парни в итоге были вознаграждены. На 30-й минуте в большинстве защитник Кирилл Дмитриев издали бросил по воротам, Никита Попадьин поборолся на «пятачке». А Евгений Захаров с близкого расстояния переправил шайбу в сетку.

За 1 минуту и 37 секунд до конца третьего периода судьи обоюдно удалили нашего Попадьина и форварда хозяев Ивана Васильева. Рязанцы взяли тайм-аут и заменили голкипера на полевого хоккеиста: получились классические 5 на 4, только с пустыми воротами.

Возможно, «Рязани-ВДВ» удалось додавить липчан, но свою команду подвёл их нападающий Кирилл Князев, на последней минуте схлопотавший не нужное удаление за подножку.

Рязанцы вернули в ворота голкипера, «Липецк» 40 с небольшим секунд поиграл в большинстве 4 на 3, но использовал это время, чтобы гарантированно обезопасить свои ворота и довести матч до победы с футбольным счётом.

В таблице наши с 7-го места переместились на 5-е, обойдя «Белгород» и «Рязань-ВДВ», которая теперь стала 6-й. Завтра в рязанском ДС «Олимпийский» состоится повторный матч.