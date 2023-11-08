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2 минуты назад

Россияне стали тратить на гаджеты всё больше заемных денег

Россияне всё чаще покупают электронику на заемные деньги, рассказали опрошенные «Известиям» ритейлеры и операторы.

«Спрос на кредиты только растет. Так, если в октябре 2022 года доля этого оборота в нашей розничной сети составляла 21,4%, то в октябре этого года она достигла уже 34,5%», — отметил представитель МТС.

То есть треть продаж товаров в рознице оператора (в денежном выражении) осуществляется в кредит.

В октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го объем кредитования в рознице «Мегафона» увеличился почти на 70%, утверждает его представитель.

Объем таких продаж «М.Видео — Эльдорадо» в III квартале 2023 года увеличился на 80%, сообщил представитель объединенного ритейлера. При этом, несмотря на рост ключевой ставки, сохранился высокий уровень одобрения кредитов (при оффлайн-займе это примерно 80%, при онлайн — около 60%), сказал он.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает увеличение объема заемных средств, потраченных на покупку электроники, с резким ростом курса доллара в конце лета-начале осени этого года. Тогда делать дорогостоящие покупки в кредит казалось логичным, поскольку при такой динамике валюты даже с учетом процентов это могло оказаться дешевле, чем за свои деньги подорожавшего товара, считает эксперт.

«Отсюда и всё то «буйство» кредитования последних месяцев, но в следующем году спрос на займы может сократиться. При росте ключевой ставки и снижении курса доллара, и, следовательно, цен на электронику, нет смысла выплачивать кредит по повышенными процентам», — полагает он.

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