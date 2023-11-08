В Липецке увековечили память погибших при исполнении долга сотрудников спецподразделений полиции

Памятный знак открыт на территории спецподразделений регионального управлении Росгвардии.



Сегодня в главном управлении Росгвардии по Липецкой области открыт мемориальный комплекс «Вечная память». Он посвящен сотрудникам специальных подразделений полиции, которые погибли при исполнении служебного долга.После торжественной церемонии собравшиеся почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.