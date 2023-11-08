Общество

43 минуты назад

В частном секторе Дикого отключат холодную воду

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В частном секторе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице Филипченко, № 1а в переулке Вишневом, №№ 46, 46/1, 48/1, 50, 52, 54, 56а, 56/1, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 62/1 по улице Космонавтов, № 10 по улице Титова, № 2 по улице Крайней (село Подгорное), неудобства из-за отсутствия холодной воды в этот период ожидают также жителей частного сектора района Дикого – воды не будет на улицах Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Киевской, Воровского, в переулках Даргомыжского, Фруктовом, Верхнем. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Филипченко, 3, улица Космонавтов, 56а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

9 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 из-за работ по монтажу приборов учета без электричества останутся улицы Буденного, Индустриальная, Скороходова (Ситовка) и Валентина Скороходова (Липецк), Огородная, Цемзаводская, Большие Ключи, Верхняя Логовая, Ворошилова, Каменный Лог, Трудовая, переулок Кузнечный, садоводчество «Сокол 3».
С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Баумана, Пожарского, Стаханова, Бунина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, площадь Заводскую, проспект 60 лет СССР, проспект Победы, Сиреневый проезд. 

С 10:00 до 17:00 не будет света на улицах Городовикова, Минской, Солнечной, Смирнова, Клары Цеткин, в Усадебном переулке. 

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