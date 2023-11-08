Из киоска на улице Меркулова изъяли пиво, а из магазина на улице 9 Мая — водку

В киоске и магазине нелегально торговали спиртным.

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В киоске на улице Меркулова незаконно продавали пиво — изъяты 20 кег напитка. Об этом сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области«Доводы о том, что в киоске алкоголь продается при оказании услуг общественного питания опровергаются фактами — киоск не отвечает минимальным требованиям предприятия общественного питания. О нарушении сообщено в полицию, сейчас выясняют, имеется ли в действиях предпринимателя состав административного правонарушения по части 3 статьи 14.16 КоАП РПФ», — рассказали в пресс-службе управления.А в магазине на улице 9 Мая сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выявили продажу и хранение водки, при этом лицензии на продажу алкогольной продукции в данном магазине нет.Алкоголь принадлежит продавцу магазина — теперь ему грозит ответственность по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Водка изъята из оборота.