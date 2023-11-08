Бизнес

34 минуты назад

Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA-

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Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка ЗЕНИТ на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Он обусловлен укреплением достаточности капитала и качества активов Банка.

В агентстве подчеркнули, что в настоящее время разрабатывается обновленная стратегия Банка ЗЕНИТ на 2024 – 2025 гг. Аналитики ожидают сохранение универсальной бизнес-модели с фокусом на повышение операционной эффективности и рост чистой прибыли Банка в следующем году.

Кроме того, агентство подчеркивает хорошую залоговую обеспеченность ссудного портфеля. Она обусловлена высокой долей низкорисковых залогов в корпоративном кредитном портфеле, а также преимущественно обеспеченными видами кредитования в портфеле физических лиц. При этом качество межбанковских размещений и портфеля ценных бумаг оценивается как высокое.

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