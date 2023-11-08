В России

36 минут назад

На границе с Финляндией резко вырос автомобильный трафик из РФ

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#Финляндия #автомобили

С 16 сентября Финляндия запретила въезжать авто с российскими номерами.

Трафик автомобилей на границе России и Финляндии заметно ослаб из-за запрета на въезд туристам и автомобилям с российскими номерами. Однако на МАПП "Ваалимаа — Торфяновка" трафик ожил и даже начал резко расти, - пишет "Общественная служба новостей".

Учитывая общее снижение автомобильного трафика на границе между РФ и Финляндией, Международный пункт пропуска (МАПП) "Ваалимаа — Торфяновка" привлекает внимание своим неожиданным ростом.

Согласно информации пограничной службы, количество пересечений границы Ленинградской области с Финляндией сократилось на 12,8% за девять месяцев 2023 года, составив 1,16 млн раз. Данный показатель почти на 13% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Однако МАПП "Ваалимаа — Торфяновка" показывает стабильный трафик, суммируя 762,5 тысячи пересечений границы за десять месяцев.

Причины такого трафика могут быть разными. Возможно, это связано с туристическим потоком или предпринимательской, торговой деятельностью людей. Скорее всего, туризм в этом регионе остается относительно стабильным, несмотря на общий спад транспортных потоков.
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#Финляндия #автомобили

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