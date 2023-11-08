сегодня, 14:47
ЦБ РФ объявит об отложенных покупках валюты по бюджетному правилу до конца года
Банк России объявит сроки возобновления регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и реализации отложенных покупок валюты во второй половине ноября или начале декабря.
"Мы сейчас обсуждаем эти решения, и как я уже раньше говорила, мы об этом объявим до начала следующего года - может быть, во второй половине ноября - начале декабря - о том, как будут проводится эти операции в следующем году", - заявила она в кулуарах форума Finopolis.
Центробанк не покупает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в качестве зеркалирования операций Минфина по продаже юаней из ФНБ с 10 августа. Эти меры будут действовать до конца года для снижения волатильности финансовых рынков, - пишет "Ъ".
Покупку валюты отложили на неопределенный срок. Ее могут возобновить в течение 2024 года и последующих лет. Центробанк примет решение о возобновлении покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с учетом обстановки на финансовых рынках.