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ЦБ РФ объявит об отложенных покупках валюты по бюджетному правилу до конца года

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#валюта #экономика

Банк России объявит сроки возобновления регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и реализации отложенных покупок валюты во второй половине ноября или начале декабря.

Банк России объявит о возобновлении регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и о реализации отложенных покупок валюты во второй половине ноября - начале декабря, - рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас обсуждаем эти решения, и как я уже раньше говорила, мы об этом объявим до начала следующего года - может быть, во второй половине ноября - начале декабря - о том, как будут проводится эти операции в следующем году", - заявила она в кулуарах форума Finopolis.

Центробанк не покупает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в качестве зеркалирования операций Минфина по продаже юаней из ФНБ с 10 августа. Эти меры будут действовать до конца года для снижения волатильности финансовых рынков, - пишет "Ъ".

Покупку валюты отложили на неопределенный срок. Ее могут возобновить в течение 2024 года и последующих лет. Центробанк примет решение о возобновлении покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с учетом обстановки на финансовых рынках.
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#валюта #экономика

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